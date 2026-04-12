एमपी के 4 जिलों के किसानों को 2 लाख रुपए की खास योजना, शिवराजसिंह चौहान ने किया ऐलान

Shivraj Singh Chouhan - एमपी के किसानों को हर साल 2 लाख रुपए का लाभ दिलाने के लिए खास योजना बनाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने यह ऐलान किया। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों के लिए 'कृषि रोडमैप' तैयार किया गया है। इसे देशभर में लागू किया जाएगा। 'कृषि रोडमैप' के अंतर्गत छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें तकनीक के इस्तेमाल से किसान एक एकड़ में 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकेंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। यहां किसानों के लिए भोपाल के वैज्ञानिकों के बनाए मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया।