SIR अभियान: एमपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 50 हजार नाम !

इस बार आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए 2003 का पारिवारिक लिंक रिकॉर्ड अनिवार्य किया है। जिन परिवारों का अब अस्तित्व ही नहीं है या जिनके सदस्य विदेश में हैं, उनके रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पा रहे। कई जगह बीएलओ को घर बंद मिल रहे हैं और कई रिकॉर्ड सालों से अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे सैकड़ों मतदाता हैं, जिनके नाम सूची में हैं, लेकिन वे सालों से विदेश में हैं। इनमें से कई चुनाव के समय भारत आकर वोट भी डालते हैं, लेकिन स्थायी रूप से बाहर रहने के कारण बीएलओ उनकी पहचान की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं।