SIR : चुनाव आयोग ने बढ़ाई सर्वे की अंतिम तारीख, दिसंबर में इस दिन तक पहचान बताने का मौका

जिला प्रशासन ने रात्रि चौपाल एवं अन्य प्रयोग कर मतदाता सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया है। जिले में अभी 50 प्रतिशत तक गणना पत्रक डिजिटल किए जा चुके हैं, जबकि शेष गणना पत्रक रिकवरी का कार्य चल रहा है। बूथ लेवल अधिकारी रातभर जगकर इन्हें बीएलओ एप के जरिए डिजिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। बैरसिया के दो बीएलओ सरिता ठाकुर और लाल सिंह जाटव ने 100 प्रतिशत काम पूरा कर लिया। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने दोनों का समान भी किया।