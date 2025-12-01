Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

SIR : चुनाव आयोग ने बढ़ाई सर्वे की अंतिम तारीख, दिसंबर में इस दिन तक पहचान बताने का मौका

SIR : पिछले एक महीने से चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन मतदाता सर्वेक्षण कार्य की आखिरी तारीख 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है।

भोपाल

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 01, 2025

SIR

फार्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ी (photo Source- Patrika)

SIR : केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में पिछले एक महीने से चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन मतदाता सर्वेक्षण कार्य की आखिरी तारीख 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है।

इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि, मतदाता साल 2003 की मतदाता सूची में अपने माता-पिता या अन्य किसी परिजन की स्थिति को स्पष्ट कर सकें। जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सहायता के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित अनेक लिंक जारी किए हैं, इससे आप अपने फार्म में साल 2003 की जानकारी भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।

50% गणना पत्रक डिजिटलाइज

जिला प्रशासन ने रात्रि चौपाल एवं अन्य प्रयोग कर मतदाता सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया है। जिले में अभी 50 प्रतिशत तक गणना पत्रक डिजिटल किए जा चुके हैं, जबकि शेष गणना पत्रक रिकवरी का कार्य चल रहा है। बूथ लेवल अधिकारी रातभर जगकर इन्हें बीएलओ एप के जरिए डिजिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। बैरसिया के दो बीएलओ सरिता ठाकुर और लाल सिंह जाटव ने 100 प्रतिशत काम पूरा कर लिया। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने दोनों का समान भी किया।

रोजाना 10% काम का टारगेट

कलेक्टर ने बताया कि, 10 प्रतिशत काम को हर दिन पूरा करने का टारगेट है। हर दो घंटे में रिपोर्ट ले रहे हैं। बीएलओ के साथ सहयोगियों को लगाया गया। सबकी अलग-अलग जिमेदारी तय की गई। बीएलओ का काम सिर्फ गणना पत्रक बांटना और उनके फॉर्म को कलेक्ट करना तय किया। सहयोगियों की ड्यूटी फॉर्म की जांच कर ऑनलाइन दर्ज करना है।

ये हुए पुरस्कृत

भोपाल उत्तर के ईआरओ रविशंकर राय, एईआरओ हर्षविक्रम सिंह, गोविंदपुरा के ईआरओ एलके खरे, एईआरओ दीपक द्विवेदी पुरस्कृत किया। वहीं बैरसिया के बीएलओ महेंद्र सिंह ठाकुर, भोपाल उत्तर के बीएलओ हेमचंद जायसवाल, नरेला की बीएलओ अनिता गोयल, भोपाल दक्षिण-पश्चिम के बीएलओ शाहिद अली, भोपाल मध्य के बीएलओ सैयद शफकत अली, गोविंदपुरा के बीएलओ सुनील सनोड़िया और हुजूर की बीएलओ नीता वासनिक 'स्टार ऑफ द-डे' घोषित किया।

भोपाल में अब भी 50% काम बाकी

कलेक्टर के अनुसार, सात विधानसभाओं में 21 लाख 25,908 मतदाता हैं। इनमें से 20.91 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। बैरसिया में 66 प्रतिशत, भोपाल उत्तर में 32.2 प्रतिशत, नरेला में 29 प्रतिशत, भोपाल दक्षिण-पश्चिम में 27.5 प्रतिशत, भोपाल मध्य में 25.5 प्रतिशत, गोविंदपुरा में 27.3 प्रतिशत और हुजूर में 40 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम अबतक पूरा हो सका है।

01 Dec 2025 10:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / SIR : चुनाव आयोग ने बढ़ाई सर्वे की अंतिम तारीख, दिसंबर में इस दिन तक पहचान बताने का मौका

