MP में सिर चढ़कर बोल रहा है इन कोर्स का जादू, डिग्री पूरी होने से पहले ही मिल रही नौकरी

MP News: दीपावली के बाद कंपनियों में हायरिंग का दौर तेज हो गया है। इस सीजऩ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ी है। आइटी, फाइनेंस और डेटा एनालिटिक्स सेक्टर की कंपनियां अब एआइ स्किल्स वाले युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 2026 पासआउट बैच में अब तक 125 में से 82 छात्रों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है, जो कि 65.6 प्रतिशत है।