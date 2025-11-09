MPPSC Final Result 2023: नारियल-प्रसाद बेचने वाले की बेटी प्रिया अग्रवाल बनी डिप्टी कलेक्टर

प्रिया ने बताया कि उन्होंने पांचवें प्रयास में यह सफलता पाई है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिरसिंहपुर शासकीय कन्या विद्यालय से हुई, जबकि उच्च शिक्षा इंदौर के होलकर कॉलेज से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंदौर से एमपीपीएससी की कोचिंग ली और प्रशासनिक सेवा में आने का लक्ष्य बनाया। वर्तमान में प्रिया रीवा में श्रम अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं।