एमपी के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 अफसरों पर भी सख्ती, मची खलबली

Bhupendra Singh -एमपी के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। देश की शीर्ष अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। भूपेन्द्र सिंह के भतीजे लखन सिंह के अवैध क्रेशर पर करंट से घायल हुए 12 साल के बच्चे मानस शुक्ला के पिता राकेश शुक्ला और कांग्रेस नेता अंशुल सिंह परिहार की याचिका पर ये सख्ती दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सागर के SP और कलेक्टर को भी नोटिस देकर जवाब तलब किया है। इन सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री, कलेक्टर व एसपी जैसे अधिकारियों को शीर्ष अदालत के नोटिस से राजनैतिक और प्रशासनिक हल्कों में खलबली मच गई हैसुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है।