हर महीने 8 घंटे लगेगी 1 लाख ‘शिक्षकों की क्लास’, जारी किए गए निर्देश

MP News: सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट हर माह पढ़ाई के तरीके से अपडेट होंगे। इसके लिए हर माह आठ घंटे शिक्षकों की क्लास होगी। इसमें वे नवाचार के तरीके सीखेंगे। प्रदेश के करीब एक लाख शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था होने जा रही है। जिला स्तर पर इसके लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नवाचार सिखाने के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना शेड्यूल बदला है। साल में एक बार ट्रेनिंग की बजाय शिक्षकों को हर माह सिखाया जाएगा। महीने का एक दिन उनके नाम पर होगा। जिला स्तर पर यह व्यवस्था होना है।
इसमें दसवीं और बारहवीं पर जोर है। ऐसे में पढ़ाने के तरीकों में डिजिटल माध्यम की सीख भी दी जाना है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा से एक माह पहले तक यह सीख जारी रहेगी। शिक्षकों के जरिए बच्चों का रिजल्ट सुधारने की कोशिश है। अपरसंचालक लोक शिक्षण डॉ कामना आचार्य ने इसके निर्देश जारी किए है। सभी जिला अधिकारियों को इसके इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। समय सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े पांच बजे तक रहेगा।
दसवीं ओर बारहवीं के शिक्षकों पर मुख्य फोकस है। इन्हें विषयवार शिक्षकों का चुनाव होना है। हर स्कूल के शिक्षकों को अपडेट करने की जवाबदारी स्कूल प्राचार्य की है।
शिक्षकों को विषयवार ट्रेनिंग दी जाना है। इसमें अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों को नए तरीके से वाकिफ कराया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक विभाग और हिंदी संस्कृत पढ़ाने के तरीकों को भी इस सूची में रखा गया है।