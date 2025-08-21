हर महीने 8 घंटे लगेगी 1 लाख ‘शिक्षकों की क्लास’, जारी किए गए निर्देश

MP News: सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट हर माह पढ़ाई के तरीके से अपडेट होंगे। इसके लिए हर माह आठ घंटे शिक्षकों की क्लास होगी। इसमें वे नवाचार के तरीके सीखेंगे। प्रदेश के करीब एक लाख शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था होने जा रही है। जिला स्तर पर इसके लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नवाचार सिखाने के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना शेड्यूल बदला है। साल में एक बार ट्रेनिंग की बजाय शिक्षकों को हर माह सिखाया जाएगा। महीने का एक दिन उनके नाम पर होगा। जिला स्तर पर यह व्यवस्था होना है।