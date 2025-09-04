डेढ़ लाख टीचर्स की रुकेगी ‘वेतन वृद्धि’, जा सकती है ‘नौकरी’ ! TET बना कारण

स्कूल शिक्षा विभाग पहले भी भोपाल में टेस्ट करा चुका है। जिसमें 1300 शिक्षक फेल हो गए थे। परीक्षा में 5891 शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। ये वे शिक्षक थे जिनके स्कूल का रिजल्ट कमजोर था। परीक्षा रिजल्ट के आधार पर कार्रवाई की गई थी। इसमें 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। फैसला 20:50 के फॉर्मूले यानी 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र के तहत लिया गया है।