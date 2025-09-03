Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हरदा

‘PM आवास योजना’ के हितग्राहियों को लौटानी होगी राशि, नोटिस जारी

MP News: तहसीलदार ने इन्हें अंतिम अवसर देते हुए काम करने या पैसा लौटाने का नोटिस दिया है।

हरदा

Astha Awasthi

Sep 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: 35 वार्डों में रहने वाले लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे आवासों को पक्का बनाने के लिए एक-एक लाख रुपए की राशि दी थी। लेकिन सात साल में भी इन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। अब तहसीलदार ने इन्हें अंतिम अवसर देते हुए काम करने या पैसा लौटाने का नोटिस दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन नहीं होता है तो ऐसे बकायादारों की चल, अचल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। हितग्राहियों को आरसीसी के नोटिस जारी हो रहे हैं।

200 में से अब 175 से वसूलना है राशि

जानकारी के अनुसार नपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में हरदा शहर के लगभग 6 हजार 647 लोगों को योजना का लाभ दिया था। लेकिन इनमें से लगभग 200 हितग्राही ऐसे थे, जिन्होंने पहली किस्त के रूप में एक-एक रुपए ले लिए थे। लेकिन काम शुरू नहीं किया था। जिन्हें नपा द्वारा चेतावनी देने के बाद करीब 25 लोगों ने राशि लौटा दी थी।

ये भी पढ़ें

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी
इंदौर
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

मगर अब भी 175 लोगों से नपा को एक-एक लाख रुपए लेना बाकी है। पिछले दिनों नपा ने वार्डों में जाकर बकायादारों से राशि जमा करने के लिए कहा था। साथ ही उनके मकानों पर लिखवाया था कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लाख बकाया है।

कुर्की कर राशि वसूली जाएगी

तहसीलदार राजेंद्र पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 175 लोगों ने एक-एक लाख रुपए लिए थे। लेकिन उन्होंने लगभग सात साल में भी काम शुरू नहीं किया है। इन लोगों से वसूली के लिए आरआरसी का नोटिस दिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी ये लोग शासन को पैसा वापस नहीं करते हैं तो इनकी कार, मोटर साइकिल सहित अन्य सामानों की कुर्की कर एक लाख रुपए की वसूली की जाएगी। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। आगामी दिनों में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 175 बकायादारों से एक-एक लाख रुपए वसूलने के लिए तहसीलदार द्वारा उन्हें आरआरसी के नोटिस जारी किए हैं। वहीं राशि के अनुसार चल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी।- कमलेश पाटीदार, सीएमओ, नगर पालिका, हरदा

ये भी पढ़ें

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 03:23 pm

Published on:

03 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / ‘PM आवास योजना’ के हितग्राहियों को लौटानी होगी राशि, नोटिस जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट