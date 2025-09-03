‘PM आवास योजना’ के हितग्राहियों को लौटानी होगी राशि, नोटिस जारी

MP News: 35 वार्डों में रहने वाले लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे आवासों को पक्का बनाने के लिए एक-एक लाख रुपए की राशि दी थी। लेकिन सात साल में भी इन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। अब तहसीलदार ने इन्हें अंतिम अवसर देते हुए काम करने या पैसा लौटाने का नोटिस दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन नहीं होता है तो ऐसे बकायादारों की चल, अचल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। हितग्राहियों को आरसीसी के नोटिस जारी हो रहे हैं।