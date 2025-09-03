‘PM आवास योजना’ के हितग्राहियों को लौटानी होगी राशि, नोटिस जारी

MP News: 35 वार्डों में रहने वाले लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे आवासों को पक्का बनाने के लिए एक-एक लाख रुपए की राशि दी थी। लेकिन सात साल में भी इन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। अब तहसीलदार ने इन्हें अंतिम अवसर देते हुए काम करने या पैसा लौटाने का नोटिस दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन नहीं होता है तो ऐसे बकायादारों की चल, अचल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। हितग्राहियों को आरसीसी के नोटिस जारी हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार नपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में हरदा शहर के लगभग 6 हजार 647 लोगों को योजना का लाभ दिया था। लेकिन इनमें से लगभग 200 हितग्राही ऐसे थे, जिन्होंने पहली किस्त के रूप में एक-एक रुपए ले लिए थे। लेकिन काम शुरू नहीं किया था। जिन्हें नपा द्वारा चेतावनी देने के बाद करीब 25 लोगों ने राशि लौटा दी थी।
मगर अब भी 175 लोगों से नपा को एक-एक लाख रुपए लेना बाकी है। पिछले दिनों नपा ने वार्डों में जाकर बकायादारों से राशि जमा करने के लिए कहा था। साथ ही उनके मकानों पर लिखवाया था कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लाख बकाया है।
तहसीलदार राजेंद्र पवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 175 लोगों ने एक-एक लाख रुपए लिए थे। लेकिन उन्होंने लगभग सात साल में भी काम शुरू नहीं किया है। इन लोगों से वसूली के लिए आरआरसी का नोटिस दिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी ये लोग शासन को पैसा वापस नहीं करते हैं तो इनकी कार, मोटर साइकिल सहित अन्य सामानों की कुर्की कर एक लाख रुपए की वसूली की जाएगी। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। आगामी दिनों में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 175 बकायादारों से एक-एक लाख रुपए वसूलने के लिए तहसीलदार द्वारा उन्हें आरआरसी के नोटिस जारी किए हैं। वहीं राशि के अनुसार चल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी।- कमलेश पाटीदार, सीएमओ, नगर पालिका, हरदा