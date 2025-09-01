Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर

MP News: बोर्ड से स्वीकृति मिलने पर बजट प्राप्त होने के बाद लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

Sep 01, 2025

MP News: एमपी में ग्वालियर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। झांसी से धौलपुर तक चौथी रेल लाइन बिछाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। 320 किमी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लागत लगभग 4,869 करोड़ रुपये होगी। बोर्ड से स्वीकृति मिलने पर बजट प्राप्त होने के बाद लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस लाइन के बनने से सवारी और माल गाड़ियां अलग-अलग गुजरेंगी, जिससे ट्रेनों की रफ्तार तेज होगी और यात्रियों के समय की बचत होगी।

ग्वालियर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, गति पकड़ेगा विकास

चौथी लाइन को ग्वालियर से भी जोड़ा जाएगा। जिससे प्रमुख शहरों के बीच रेल यातायात सुगम होगा। नई लाइन से झांसी, ग्वालियर, मुरैना और धौलपुर के बीच ट्रेनों की रप्तार बढ़ेगी। इस समय हर दिन ग्वालियर स्टेशन से लगभग 200 के आसपास ट्रेनों का संचालन होता है। इस लाइन के बनने से नई ट्रेनें शुरू होने का रास्त खुलेगा।

धौलपुर से बीना के बीच यह मुख्य स्टेशन होंगे

चौथी रेल लाइन धौलपुर से आरंभ होकर हेतमपुर, सिकरौदा, कवारी, मुरैना, सांक, नूराबाद, बानमौर, बिरलानगर, ग्वालियर, सिथौली, संदलपुर, आंतरी, अनंतपेठ, डबरा, कोटरा, सोनगिरी, दतिया, झांसी, बबीना, तालबेहट, ललितपुर से होते हुए बीना तक जाएगी।

चौथी रेलवे लाइन का सर्वे पूरा होने के बाद अब ट्रैक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोर्ड को भेजी गईं हैं। मंजूरी मिलते ही रेलवे लाइन का कार्य शुरू कराया जाएगा। मनोज कुमार सिंह, पीआरओ झांसी मंडल

मालगाड़ियों का दबाव होगा कम

अभी हाल ही में तीसरी लाइन का काम हुआ है। इससे कुछ हद तक ट्रेनों की लेट लतीफी में सुधार हुआ है। अब चौथी लाइन के बनने से मालगाडिय़ों का अधिक दबाव कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक यात्री ट्रेनों को अक्सर ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। इसके बनने से यात्रियों को समय पर यात्रा का फायदा मिलेगा।

01 Sept 2025 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 'झांसी से धौलपुर' तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर

