‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर

MP News: एमपी में ग्वालियर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। झांसी से धौलपुर तक चौथी रेल लाइन बिछाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। 320 किमी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लागत लगभग 4,869 करोड़ रुपये होगी। बोर्ड से स्वीकृति मिलने पर बजट प्राप्त होने के बाद लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस लाइन के बनने से सवारी और माल गाड़ियां अलग-अलग गुजरेंगी, जिससे ट्रेनों की रफ्तार तेज होगी और यात्रियों के समय की बचत होगी।