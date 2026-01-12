कांग्रेस के बड़े नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

बिजली विभाग में जीवन पर्यन्त कर्मचारी रहे पी.पी शर्मा ने पद से रिटायर होने के बाद कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और वर्ष 2022 में वार्ड नंबर-5 से पार्षद चुने गए। वे अपने समय में क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे, जिसके चलते क्षेत्र की जनता के बीच भी उन्हें खासा लोकप्रियता प्राप्त थी। पार्षद होने के साथ साथ वे अपील समिति के सदस्य भी थे। ये भी बता दें कि, ग्वालियर नगर परिषद में वैसे तो कांग्रेस के 24 सदस्य थे, लेकिन अब पी.पी शर्मा के निधन के बाद पार्टी के 23 पार्षद शेष हैं।