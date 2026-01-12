‘लाड़ली बहना योजना’ का नाम लेकर फर्जीवाड़ा, बीच सड़क में रोने लगी महिला

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना को लेकर समय-समय पर अलग-अलग तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बार भी खबर सामने आई है कि योजना का फायदा दिलाने का झांसा देकर महिला से जालसाज ने उसके गहने उतरवा लिए और चंपत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना रविवार शाम जीवाजीगंज की बताई गई है। ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़िता घबरा कर रोने लगी तब सरेआम ठगी बाजार में मौजूद लोगों की नजर में आई। उधर पुलिस का कहना है उसके पास ठगी की शिकायत नहीं आई है।