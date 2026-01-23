23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बोर्ड परीक्षा में नया नियम: अब स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की भी होगी चेकिंग

MP Board exam 2026: जिन शिक्षकों की ड्यूटी होगी उनकी परीक्षा से पहले ही जांच की जाएगी....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 23, 2026

MP Board exam 2026

MP Board exam 2026 प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP Board exam 2026: एमपी में दसवीं-बारहवीं की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए परीक्षार्थी के साथ शिक्षकों की भी जांच की जाएगी। परीक्षा के दौरान शिक्षक अपने साथ मोबाइल नहीं रख सकेंगे। यह व्यवस्था सभी परीक्षा केन्द्रों पर रहेगी। राजधानी में 105 केन्द्रों पर 40 हजार परीक्षा परीक्षार्थी शामिल होंगे।

मंडल ने प्रवेशपत्र जारी कर दिए हैं। अब परीक्षा इंतजामों की तैयारी की जा रही है। इसमें जिन शिक्षकों की ड्यूटी होगी उनकी परीक्षा से पहले ही जांच की जाएगी। मंडल ने हर जिले से शिक्षकों की लिस्ट मांगी है। इसमें नाम के साथ शिक्षकों की संतानों और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी देना है।

फरवरी पहले हफ्ते में तय होंगे नाम

परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को परीक्षा केन्द्रों के नाम परीक्षा से ठीक पहले बताएं जाएंगे। इसकी सूचना शिक्षकों को ऑनलाइन मिलेगी। यह व्यवस्था परीक्षा में गड़बड़ी न हो इसके लिए की गई है।

परीक्षा केन्द्र आवंटित करते हुए मंडल ने प्रवेश पत्र जारी किए हैं। परीक्षा इंतजामों की तैयारी पूरी हो चुकी है। शिक्षकों के नाम तय होना बाकी है। मुकेश मालवीय, रजिस्ट्रार माध्यमिक शिक्षा मंडल

लागू होगा नया पैटर्न

जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा (MP Boards 2026) के परिणामों का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लू प्रिंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे छात्र अभी से अपनी तैयारी नए स्वरूप के अनुसार शुरू कर सकें।

इस संबंध में मंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यो को ऑनलाइन बैठक के माध्यम से जानकारी दी। नए पैटर्न (MP Boards 2026 Exam Pattern) के अनुसार अब दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। पहले ये प्रतिशत 25 फीसदी था। इससे छात्रों को लंबे-लंबे उत्तर लिखने की बाध्यता कम होगी और परीक्षा अपेक्षाकृत सरल हो सकेगी। मंडल का मानना है कि इस बदलाव से विद्यार्थियों के पास होने की संभावना बढ़ेगी और परीक्षा परिणामों में सुधार होगा।

ये भी पढ़ें

‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट
ग्वालियर
Property rates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 01:04 pm

Published on:

23 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बोर्ड परीक्षा में नया नियम: अब स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की भी होगी चेकिंग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

DNA TEST खोलेगा राज, पत्नी ने पति को चीट किया या नहीं?

DNA Test
भोपाल

सर्दी में Heart Health Alert, मेडिकल पर सबसे ज्यादा बिक रहीं ‘दिल की दवाएं’

ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा
भोपाल

आदेश निरस्त…चतुर्थ श्रेणी पदों पर नहीं होगी ‘आउटसोर्स कर्मियों’ की नियुक्ति

Outsourced Employees
भोपाल

घर की ये चीजें बढ़ा रहीं आपका Electricity Bill, और महंगी होगी बिजली

Electricity will be expensive
भोपाल

फैशन डिजाइनर के शोषण के आरोपों में फंसे एआइजी मिश्रा PHQ का बड़ा एक्शन

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.