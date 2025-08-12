तहसीलदार-नायब तहसीलदार हड़ताल पर, नामांतरण से जुड़े काम अटके

MP News: तहसीलदारों की हड़ताल छठवें दिन भी जारी रही। न्यायिक और गैर न्यायिक काम बांटने के विरोध में जारी हड़ताल की वजह से करीब 1700 प्रकरण पेंडिंग हो चुके हैं। इस बीच शासन ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। बीते दिन पीएस विवेक पोरवाल से प्रतिनिधि मंडल की बैठक में कार्य विभाजन आदेश को बदलने पर चर्चा हुई। तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह ने बताया कि यदि मंगलवार को आदेश रद्दहोता है तो सामान्य रूप से काम शुरू कर दिया जाएगा।