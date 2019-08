दिग्विजय ने कहा- कश्मीर की हालत चिंताजनक, इन तीन लोगों को ही पता है वहां क्या हो रहा है और क्या होने वाला है

भोपाल. जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) को लेकर देशभर में अटकलों का बाजार गर्म है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति ( Jammu and Kashmir Situation ) पर देशभर की निगाहें हैं। इसी बीच विदिशा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ( Digvijaya Singh ) ने मोदी सरकार ( Modi government ) पर हमला करते हुए कहा है कि आखिर ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि कश्मीर में इतनी सेना की तैनाती की गई है।



सिर्फ तीन लोगों को पता है क्या हो रहा है कश्मीर में

दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर में क्या होने वाला है ये केवल तीन लोगों को ही पता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कश्मीर में फोर्स क्यों बढ़ाई गई और कश्मीर में क्या हो रहा है पीएम मोदी ( pm modi ), अमित शाह ( Amit Shah ) और तीसरे अजीत डोभाल ( Ajit Doval ) जी को ही पता है बाकि कोई नहीं बता सकता है कि आखिर कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर अमरनाथ यात्रा ( Amarnath yatra ) क्यों रोक दी गई। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि मोदी सरकार ने अमरनाथ यात्रा रोक दी।



पहली भी होती थीं आतंकी घटनाएं

दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिना किसी कारण के सीआरपीएफ के 20 हजार जवानों की तैनाती करना, कश्मीर के हर थाने में नेशनल सिक्योरिटी के जवान को तैनात कर देना ये तो इमरजेंसी ( Emergency ) जैसी ही हालत है। कश्मीर में आंतकी घटनाएं कभी नहीं रूकी है। मोदी जी ने नोटबंदी ( demonetisation ) के बाद कहा था कि आंतक पर लगाम लगेगी पर क्या आतंकवाद ( terrorism ) रूका? दिग्विजय सिंह ने कहा- कश्मीर के लोगों में डर की स्थिति है।

Leaders being placed under house arrest overnight while mass hysteria and deployment of troops, both continue to rise. The situation in #Kashmir is indeed worrying. The govt must make its intentions clear.

सिंधिया ने किया ट्वीट

कश्मीर के हालात को लेकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि- कश्मीर में नेताओं को आधी रात में नजरबंद किया गया है। कश्मीर में स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। सरकार को अपने इरादे स्पष्ट करने चाहिए। सिंधिया ने कहा- अनिश्चितता और भय ही स्थिति को खराब करने का काम करता है। सरकार को खुले, पारदर्शी और लोगों और विपक्षी नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए।

I believe I’m being placed under house arrest from midnight tonight & the process has already started for other mainstream leaders. No way of knowing if this is true but if it is then I’ll see all of you on the other side of whatever is in store. Allah save us 🙏🏼