भोपाल में गरबे का सबसे बड़ा आयोजन, आप भी करें फिल्म कलाकारों के साथ गरबा

आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि गरबा के दौरान आयोजन स्थल पर आने वाले लोगों की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी को अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। यहां आने वाले हर सनातनी का चंदन-तिलक लगाकर, कलावा बांधकर स्वागत किया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए मेडिकल टीम, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, पुलिस बल के साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे।