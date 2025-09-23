Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल में गरबे का सबसे बड़ा आयोजन, आप भी करें फिल्म कलाकारों के साथ गरबा

patrika bhojpal garba mahotsav: पत्रिका-भोजपाल गरबा महोत्सवः आयोजन समिति के अध्यक्ष बोले- चंदन-तिलक और कलावा बांधकर होगा सनातनियों का स्वागत, एक लाख किलोवॉट साउंड सिस्टम और म्यूजिकल बैंड पर गुजराती नृत्य शैलियों में थिरकेंगे गरबा प्रेमी....।

भोपाल

Manish Geete

Sep 23, 2025

patrika bhojpal garba dandiya mahotsav
patrika bhojpal garba dandiya mahotsav_ photo AI

patrika bhojpal garba mahotsav: पत्रिका, भोजपाल गरबा महोत्सव का भव्य आगाज मंगलवार को बीएचईएल के जंबूरी मैदान पर हो रहा है। यह राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव है। आयोजन में पत्रिका मुख्य मीडिया पार्टनर है। पत्रिका भोजपाल गरबा महोत्सव में इस बार एक लाख किलोवॉट साउंड सिस्टम और म्यूजिकल बैंड पर गरबा प्रेमियों और प्रतिभागियों के कदम थिरकेंगे।

मुख्य आयोजन की पूर्व संध्या पर गरीब 250 प्रतिभागियों ने मां, स्वास्तिक, ओम और भोजपाल गरबा महोत्सव की प्रस्तुति के साथ मां अम्बे की आरती की।

हाईटेक सुरक्षा: ‘गरबे’ के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

उत्तर गुजरात स्टाइल, हींच, दोडिया का प्रशिक्षण

अहमदाबाद, गुजरात से अपनी टीम के साथ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने आए राहुल गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को कई नए स्टेप सिखाए गए हैं। इसमें गरबा, डांडिया समेत अन्य पारंपरिक गुजराती नृत्य शैलियों का एक माह का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें तीन ताली अहमदाबाद स्पेशल, उत्तर-गुजरात स्टाइल, हींच, दोडिया (दो ताली) का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग लेने वाले 500 से ज्यादा प्रतिभागी अपनी शानदार प्रस्तुति देने वाले हैं।

आधार कार्ड लाना जरूरी

आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि गरबा के दौरान आयोजन स्थल पर आने वाले लोगों की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी को अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। यहां आने वाले हर सनातनी का चंदन-तिलक लगाकर, कलावा बांधकर स्वागत किया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए मेडिकल टीम, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, पुलिस बल के साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे।

गरबा में ये अभिनेत्रियां मचाएंगी धूम

पत्रिका, भोजपाल गरबा महोत्सव में मुंबई की टीवी अभिनेत्रियों के साथ बुंदेलखंड की प्रसिद्ध गायिका अपनी प्रस्तुति से धमाल मचाने आ रही है। 24 सितम्बर को दीया बाती फेम टीवी अभिनेत्री दीपिका शिंदे (भाभीजी घर पर हैं की अंगूरी भाभी) के साथ ही 29 सितंबर को प्रसिद्ध बुंदेली गायिका कविता शर्मा अनी प्रस्तुति से धमाल मचाएंगी। इसके साथ ही प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें स्कूटी, मोबाइल एलईडी टीवी अन्य चीजें देंगे।

Updated on:

23 Sept 2025 04:16 pm

Published on:

23 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में गरबे का सबसे बड़ा आयोजन, आप भी करें फिल्म कलाकारों के साथ गरबा

