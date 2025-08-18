बेरोजगारी के मामले में भोपाल को टक्कर दे रहा एमपी का ये जिला

MP News: मध्यप्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जहां एक ओर सरकार लाखों रोजगार देने का वादा करती है तो वहीं विपक्ष सरकार के इस दावे को ढकोसला बताती है। लेकिन इन्हीं दावों और वादों के बीच रोजगार कार्यालय के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि प्रदेश की 7.26 करोड़ की आबादी में लगभग हर 30वां व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहा है। रोजगार कार्यालय के 30 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 25.68 लाख से ज्यादा युवाओं ने जिला रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाए। सरकार इन्हें रोजगार आकांक्षी युवा मानती है, जोकि जॉब की आस लगाए हुए हैं। वहीं रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के पड़ताल से पता चला कि बेरोजगारी(Unemployment) के मामले में छोटे और मझोले शहर बड़े शहरों को टक्कर दे रहे है।