एमपी में बच्चों पर एक साथ तीन-तीन वायरस का अटैक, मानें डॉक्टर की सलाह

वायरस का संक्रमण(Virus Attack) की वजह से पिछले एक हफ्ते में 15 साल से कम उम्र के साढ़े छह हजार से अधिक बच्चे इलाज के लिए एस, हमीदिया और जेपी जिला अस्पताल पहुंचे। शशु रोग विभाग की इमरजेंसी में 119 बच्चों को भर्ती करना पड़ा। हमीदिया में ढाई हजार बच्चों का इलाज किया गया। इनमें से 217 बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ होने में सात से 10 दिन का समय लग रहा है।