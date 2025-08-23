टाइगर स्टेट एमपी के इस शहर में बनेगा ‘टाइगर कॉरिडोर’, 4 नेशनल पार्क को करेगा सीधा कनेक्ट

Tiger Corridor in MP: मध्य प्रदेश के जबलपुर को एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात देने आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 60 हजार करोड़ के नए विकास कार्यों के लिए स्वीकृति दे गए। उन्होंने बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे, नई सड़कें और सड़कों के चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर, नई एसी बसों के साथ ही आदिवासी अंचलों के लिए सड़क बनाने की मंजूरी भी दे दी। सबसे लंबे फ्लाईओवर के साथ ही उन्होंने टाइगर स्टेट एमपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक ऐसे कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जो प्रदेश के चार नेशनल पार्क से सीधा कनेक्ट होगा। टाइगर कॉरिडोर के नाम से बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।