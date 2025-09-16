Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 18 IAS के तबादले, कई अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

Transfer Breaking: मोहन सरकार ने 14 आइएएस अफसरों को बदलने के बाद सोमवार देर रात 18 और अफसरों का तबादला किया है। जबकि दो का कद भी बढ़ा दिया है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 16, 2025

Transfer Breaking
Transfer Breaking (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Transfer Breaking: मोहन सरकार ने 14 आइएएस अफसरों को बदलने के बाद सोमवार देर रात 18 और अफसरों का तबादला किया है। जबकि दो का कद भी बढ़ा दिया है। इस तरह प्रदेश के 11 जिला पंचायत सीईओ बदले हैं। इनमें कुछ को बड़ी जिम्मेदारी दी है तो कुछ दूसरे जिलों में भेजे गए। वहीं चार एसडीएम का कद बढ़ाया है तो कुछ बड़े अफसरों का ओहदा भी बढ़ाया है। 2008 बैच के आइएएस विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया, जबकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना की संचालक वंदना वैद्य को वित्त निगम इंदौर का प्रबंध संचालक बनाया है।

वहीं सीएम कार्यालय में एक और अधिकारी की संख्या बढ़ गई है। अब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रबंध संचालक गुरु प्रसाद को सीएमओ में उप सचिव बनाया है तो छतरपुर जिपं सीईओ तपस्या परिहार को कटनी और नरसिंहपुर सीईओ दलीप कुमार को देवास नगर पालिका निगम के आयुक्त का जिम्मा दिया है। उधर रतलाम के भू प्रबंधन अधिकारी अनिल भाना को रतलाम नगर पालिका निगम का आयुक्त तो राज्य प्रशासनिक सेवा के श्रृंगार श्रीवास्तव को इंदौर नगर पालिका निगम का अपर आयुक्त बनाया है। वह रतलाम के जिला पंचायत सीईओ थे।

Transfer Breaking

18 अफसरों का तबादला

Transfer Breaking

इनका भी तबादला

18 आइएएस के प्रभार बदले

16 Sept 2025 08:39 am

