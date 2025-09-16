एमपी में 18 IAS के तबादले, कई अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

Transfer Breaking: मोहन सरकार ने 14 आइएएस अफसरों को बदलने के बाद सोमवार देर रात 18 और अफसरों का तबादला किया है। जबकि दो का कद भी बढ़ा दिया है। इस तरह प्रदेश के 11 जिला पंचायत सीईओ बदले हैं। इनमें कुछ को बड़ी जिम्मेदारी दी है तो कुछ दूसरे जिलों में भेजे गए। वहीं चार एसडीएम का कद बढ़ाया है तो कुछ बड़े अफसरों का ओहदा भी बढ़ाया है। 2008 बैच के आइएएस विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया, जबकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना की संचालक वंदना वैद्य को वित्त निगम इंदौर का प्रबंध संचालक बनाया है।