14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में एक और कफ सिरप पर ‘Ban’, 24 मौतों के बाद भी बिक रहा था जहर

Chhindwara Toxic Cough Syrup Case: जिस दवा से बच्चों को राहत मिलनी थी, वही जहर बनकर जान लेती रही। 24 मासूमों की मौत के बाद भी वही जहरीला केमिकल दूसरी सिरप में मिला, और ड्रग विभाग को महीनों तक भनक तक नहीं लगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 14, 2026

tridus remedies almont kid syrup banned Chhindwara Toxic Cough Syrup Case MP News

tridus remedies almont kid syrup banned in mp (Patrika.com)

MP News: प्रदेश में ड्रग डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तीन माह पहले छिंदवाड़ा और बैतूल में जिस कोल्ड्रिफ कफ सिरप ने 24 बच्चों की जान ली। उसी कंपोजिशन की अल्मॉन्ट किड सिरप (Almont Kid Syrup) बेधड़क बिकती रही। इस सिरप को तेलंगाना सरकार ने जब बैन किया। इसका नोटिस सभी राज्यों को भेजा, तब मध्यप्रदेश ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने इसकी बिक्री पर रोक लगाई। अल्मॉन्ट किड सिरप में भी इंडस्ट्रियल केमिकल एथलीन ग्लायकॉल (Ethylene Glycol) मिला। यही केमिकल कोल्ड्रिफ कफ सिरप में भी था।

विभागीय लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने वाले कूलेंट में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला यह सिरप पूरे प्रदेश में बिकता रहा। किसी को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में ट्रिडस रेमेडीज (Tridus Remedies) कंपनी की इस सिरप ने कितने बच्चों की जानें लीं, कितनों को बीमार किया, इसका रिकॉर्ड भी विभाग के पास नहीं है।

तेलंगाना की एडवाइजरी

तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बच्चों को दी जाने वाली अल्मॉन्ट-किड सिरप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए। विभाग अर्जेंट एडवाइजरी जारी कर बताया, इस सिरप में एथलीन ग्लाइकॉल नामक अत्यंत जहरीला रसायन मिला है। यह कार्रवाई कोलकाता लैब में हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।

जानिए, सिरप की जांच में क्या निकला

  1. लैब जांच में पाया गया कि सिरप में एथलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय मानकों से कहीं ज्यादा है। यह केमिकल औद्योगिक सॉल्वेंट है। इसका उपयोग एंटी-फ्रीज और कूलेंट बनाने में होता है।
  2. यदि यह केमिकल शरीर में चला जाए तो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और बिच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। MP News)

सभी जिलों में जांच के निर्देश

जानकारी मिलते ही हमने इस सिरप के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। सभी जिलों में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब तक प्रदेश में इस सिरप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।- दिनेश श्रीवास्तव, ड्रग कंट्रोलर मप्र

ये भी पढ़ें

भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, ‘सिंधिया गुट’ के नेताओं ने मारी बाजी
शिवपुरी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 11:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में एक और कफ सिरप पर ‘Ban’, 24 मौतों के बाद भी बिक रहा था जहर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2100 करोड़ के शराब घोटाले में शामिल कंपनी को MP में मिला ठेका, नियम भूले अफसर

2100 Crore CG liquor scam prime one work force company contract by MPPCB mp news
भोपाल

एमपी में 24 साल की युवती को घर पर बुलाकर 74 साल के मौलाना ने की छेड़छाड़

bhopal news
भोपाल

Ladli Behna Yojana- एमपी में लाड़ली बहनों की 32 वीं किस्त अटकी, 15 को नहीं मिलेंगे पैसे, आया बड़ा अपडेट

Ladli Behna scheme beneficiaries in MP will not receive money on the 15th
भोपाल

वरदान बना 285 किमी का यह रेल प्रोजेक्ट, नागपुर-मुम्बई- कोलकाता-चेन्नई से बढ़ा दी कनेक्टिविटी

285 km long Jabalpur-Gondia broad gauge rail project increases connectivity
भोपाल

एमपी में सरकारी टीचर बनते ही बदली पत्नी, पति से मांगा तलाक

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.