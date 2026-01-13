भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, ‘सिंधिया गुट’ के नेताओं ने मारी बाजी

जो कार्यकारिणी (BJP District Executive Committee) घोषित हुई है, उसमें जिला उपाध्यक्ष पद पर हेमंत ओझा, नबाब सिंह कुशवाह, इंजीनियर गोपाल सिंह पाल, सालिकराम कुशवाह, पूनम राजौरिया, हेमलता रावत, भूपेन्द्र सिंह यादव व पवन लोधी शामिल है। महामंत्री पद पर योगेन्द्र रघुवंशी उर्फ बंटी, केपी परमार व लवलेश जैन चीनू का नाम शामिल है। जिला मंत्री के पद पर डॉ. रश्मी गुप्ता, अवतार सिंह गुर्जर, प्रद्युम्न वर्मा, कृष्णबिहारी गुप्ता, धर्मेन्द्र रावत, नीरज तोमर, दीपा बंसल और लक्ष्मी जाटव शामिल है।