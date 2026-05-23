ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह पर हमले का खतरा, सिक्यूरिटी बढ़ाने के साथ पुलिस ने किया ये उपाय

Twisha Sharma husband Samarth Singh - भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा रहस्यमयी मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसका वकालत का लायसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। समर्थ सिंह ने जबलपुर में कोट में सरेंडर करने की कोशिश की थी। भोपाल और जबलपुर के मित्र वकीलों ने उसे वहां सुरक्षा घेरा दिया था। मीडिया से बचने के लिए समर्थ सिंह टोपी-चश्मा और मास्क लगाकर कोर्ट में पहुंचा था। उसको गिरफ़्तार कर भोपाल ले आया गया है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। ऐसे में आरोपी समर्थ सिंह को भी खतरा है। यही कारण है कि पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। समर्थ सिंह की सिक्यूरिटी बढ़ाने के साथ ही उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की भी की जा रही है। उसे कपड़े बदलवाकर भोपाल लाया गया। बता दें कि भोपाल में ​पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह के वकील भी अपना आपा खोकर पत्रकारों से बोले थे कि आप हमें मरवाना चाहते हैं!