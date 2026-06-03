टि्वशा केस: जेल में गिरबाला को मिला खाना, परोसा गया ‘दाल-चावल’, ‘भिंडी’ की सब्जी

बता दें कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह की ठसक जेल जाते वक्त भी उस वक्त साफ नजर आई जब उन्होंने जेल पहुंचते ही अपना रौब दिखाने की कोशिश की। हालांकि जेल प्रशासन के सख्त रवैये के कारण उनकी रौब काम नहीं आया। उन्होंने अपना रौब दिखाते हुए कहा- वो कार में बैठकर ही जेल के अंदर जाएंगी, सीबीआई वालों से बात कराओ। गिरिबाला अपनी कार से उतरने के लिए तैयार ही नहीं थीं। गिरिबाला ने अपना पुराना भी रूतबा दिखाया लेकिन जेल प्रशासन के सख्त रवैये के कारण उन्हें कार से उतरकर ही बेटे के साथ पैदल ही जेल के अंदर जाना पड़ा।