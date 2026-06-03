ट्विशा केस: ‘मैं कुछ नहीं जानती’, सीबीआई के सवाल पर भड़कीं गिरिबाला सिंह

Twisha Sharma - ट्विशा शर्मा डेथ केस में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह जेल पहुंच गई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया है। इससे पहले 2 जून को 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोबारा रिमांड नहीं मांगी हालांकि कोर्ट में तीखी बहस हुई। पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने खुद ही पैरवी की और मजबूती से अपना पक्ष रखा। सीबीआई उनसे सीसीटीवी फुटेज में कथित छेड़छाड़ पर कई सवाल कर रही है। इसपर गिरिबाला सिंह कोर्ट में भड़क उठीं। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती।