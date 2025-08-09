9 अगस्त 2025,

भोपाल

एमपी में दो अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

DM Khargone- मध्यप्रदेश में दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही और गड़बड़ी पर ये कार्रवाई की गई है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 09, 2025

Collector Bhavya Mittal dismissed two officers for irregularities in Khargone
Collector Bhavya Mittal dismissed two officers for irregularities in Khargone

DM Khargone- मध्यप्रदेश में दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही और गड़बड़ी पर ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल ने ये कार्रवाई की है जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार व सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह को बर्खास्त किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थीं। मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल से भी शिकायतें प्राप्त हुईं। इनकी जांच कराई गई और आखिरकार दोनों अफसरों को सेवा से हटा दिया गया।

खरगोन के जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार व सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह पर ई गवर्नेंस प्रणाली में लापरवाही और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी।

इलेक्ट्रानिक्स डेवलमेंट कॉर्पोरेशन व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने भी की शिकायत

मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने भी जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार व सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह की शिकायत भेजी थीं। इधर जिला ई-गवर्नेंस प्रणाली में लापरवाही, आधार केंद्रों के संचालन और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन करने का भी आरोप था। ऐसे में कलेक्टर भव्य मित्तल ने सख्ती दिखाते हुए जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार और सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं।

अनुबंध राशि, राजस्व वसूली, धरोहर राशि, आधार केंद्रों के संचालन में दोनों अधिकारियों की गड़बड़ी पाई गई। जांच में यह बात भी सामने आई कि एक ही व्यक्ति द्वारा सात लोगों की अनुबंध राशि जमा की गई।

संविदा सेवा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी थीं

प्रमोद पंवार एवं विपिन कुमार सिंह की संविदा सेवा 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी थीं लेकिन इसके बाद भी ये कार्य करते रहे। दोनों अधिकारियों की अवधि में बढ़ोत्तरी नहीं करते हुए सेवाएं समाप्त की गई हैं।

