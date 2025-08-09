एमपी में दो अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

DM Khargone- मध्यप्रदेश में दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लापरवाही और गड़बड़ी पर ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल ने ये कार्रवाई की है जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक प्रमोद पंवार व सहायक प्रबंधक विपिन कुमार सिंह को बर्खास्त किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थीं। मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल से भी शिकायतें प्राप्त हुईं। इनकी जांच कराई गई और आखिरकार दोनों अफसरों को सेवा से हटा दिया गया।