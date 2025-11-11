Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Delhi Blast से पहले एमपी में पकड़े गए दो युवक, दिल्ली में बड़ा धमाका करने की थी तैयारी

Delhi Blast: दिल्ली में विस्फोट से पहले स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश से दो संदिग्ध युवक पकड़े थे, जो देश में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थें। दोनों युवक दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में थें।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 11, 2025

Delhi Blast

Delhi Blast से पहले एमपी में पकड़े गए दो युवक, देश में बड़े धमाके की कर रहे थे तैयारी (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। 25 घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में विस्फोट से पहले स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश से दो संदिग्ध युवक पकड़े थे, जो देश में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थें। दोनों युवक दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में थें।

राजगढ़ से पकड़ा गया था कामरान कुरैशी

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से 8 सितंबर को स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम कामरान कुरैशी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहीद कालोनी ब्यावरा निवासी कामरान पिता अब्दुल रसीद कुरैशी 26 वर्ष व अन्य कुछ आरोपियों द्वारा इसी साल में अवैध हथियारों की खरीदारी की गई थी। कहीं कोई वारदात को अंजाम देने के इरादे से कुछ लोगों द्वारा दिल्ली में अवैध देशी कटटे, सहित अन्य अवैध शस्त्रों को खरीदा गया था। उनमें ब्यावरा निवासी युवक भी शामिल पाया गया था।

भोपाल से पकड़ा गया अदनान

देश में IED ब्लास्ट कर आत्मघाती हमलों की साजिश की तैयारी पहले से चल रही थी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सक्रिय हुई और 18 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सैयद अदनान को गिरफ्तार किया था। इसके पास से अनेक संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई थीं। आरोपी भोपाल के करोंद इलाके में रहता था। वह सीए की तैयारी कर रहा है। आतंकी अदनान के पिता एकाउंटेंट हैं और मां भी सर्विस करती हैं। पढ़े लिखे और उदारवादी परिवार से होने के बाद भी उसने कट्टरपंथ की राह पकड़ ली थी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अदनान आतंकी फिदायीन यानि आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। IED ब्लास्ट करने की उनकी ट्रेनिंग अंतिम चरण में थी। शुरुआती पूछताछ में ISI के हैंडलर्स से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ था।

संदिग्धों की तलाश में लगातार हो रही थी छापेमारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड थे। आतंकी दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़े आतंकी आत्मघाती हमले की साजिश में लगे थे। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस सक्रियता के बावजूद दिल्ली में विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Bhopal Model Death: मां बनने वाली थी मॉडल खुशबू, बच्चेदानी की नली फटी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा
भोपाल
Bhopal Model Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 02:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Delhi Blast से पहले एमपी में पकड़े गए दो युवक, दिल्ली में बड़ा धमाका करने की थी तैयारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में नर्मदा परिक्रमा करने पर मिलेगा प्रमाण-पत्र, सरकार को मिलेगी जानकारी

narmada-parikrama
भोपाल

सरपंच सम्मेलन में सीएम बोले- सचिव-सहायक सचिव की क्या औकात? काम नहीं करेंगे तो हटा देंगे

cm dr mohan yadav
भोपाल

सस्ता हो गया ‘आटा-दाल’, महंगी हो गई अंडे की 160 रुपए वाली ‘ट्रे’, देखें रेट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

भोपाल में विंटर यूनिफार्म के दाम दोगुने, प्रशासन के निर्देश की खुलेआम अनदेखी

Winter Uniform Bhopal
भोपाल

Bhopal Model Death: मां बनने वाली थी मॉडल खुशबू, बच्चेदानी की नली फटी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा

Bhopal Model Death
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.