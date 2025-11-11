Delhi Blast से पहले एमपी में पकड़े गए दो युवक, दिल्ली में बड़ा धमाका करने की थी तैयारी

Delhi Blast से पहले एमपी में पकड़े गए दो युवक, देश में बड़े धमाके की कर रहे थे तैयारी (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। 25 घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में विस्फोट से पहले स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश से दो संदिग्ध युवक पकड़े थे, जो देश में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थें। दोनों युवक दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में थें।
मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से 8 सितंबर को स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम कामरान कुरैशी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहीद कालोनी ब्यावरा निवासी कामरान पिता अब्दुल रसीद कुरैशी 26 वर्ष व अन्य कुछ आरोपियों द्वारा इसी साल में अवैध हथियारों की खरीदारी की गई थी। कहीं कोई वारदात को अंजाम देने के इरादे से कुछ लोगों द्वारा दिल्ली में अवैध देशी कटटे, सहित अन्य अवैध शस्त्रों को खरीदा गया था। उनमें ब्यावरा निवासी युवक भी शामिल पाया गया था।
देश में IED ब्लास्ट कर आत्मघाती हमलों की साजिश की तैयारी पहले से चल रही थी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सक्रिय हुई और 18 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सैयद अदनान को गिरफ्तार किया था। इसके पास से अनेक संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई थीं। आरोपी भोपाल के करोंद इलाके में रहता था। वह सीए की तैयारी कर रहा है। आतंकी अदनान के पिता एकाउंटेंट हैं और मां भी सर्विस करती हैं। पढ़े लिखे और उदारवादी परिवार से होने के बाद भी उसने कट्टरपंथ की राह पकड़ ली थी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अदनान आतंकी फिदायीन यानि आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। IED ब्लास्ट करने की उनकी ट्रेनिंग अंतिम चरण में थी। शुरुआती पूछताछ में ISI के हैंडलर्स से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ था।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड थे। आतंकी दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़े आतंकी आत्मघाती हमले की साजिश में लगे थे। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस सक्रियता के बावजूद दिल्ली में विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग