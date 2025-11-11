Delhi Blast से पहले एमपी में पकड़े गए दो युवक, दिल्ली में बड़ा धमाका करने की थी तैयारी

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। 25 घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में विस्फोट से पहले स्पेशल सेल ने मध्यप्रदेश से दो संदिग्ध युवक पकड़े थे, जो देश में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थें। दोनों युवक दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में बड़ा धमाका करने की तैयारी में थें।