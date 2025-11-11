Bhopal Model Death: मां बनने वाली थी मॉडल खुशबू, बच्चेदानी की नली फटी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा

मॉडल खुशबू अहिरवार (Bhopal Model Death) सागर के मंडी बामौरा की रहने वाली थी। 3 साल से उज्जैन के कासिम (25) के साथ लिव-इन में थी। कासिम व खुशबू रविवार रात उज्जैन से भोपाल लौट रहे थे। रास्ते में खुशबू की तबीयत बिगड़ी। कासिम भैंसाखेड़ी के पास निजी अस्पताल ले गया और बिना डॉक्टरों को बताए भाग निकला। अस्पताल में डॉक्टरों ने खुशबू को मृत घोषित कर दिया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी से जुड़ी मेडिकल दिक्कतों को मौत का कारण बताया है। खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने कासिम पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा-बेटी के शरीर व प्राइवेट पार्ट गंभीर चोटें मिली हैं। कासिम ने पीटकर मारा। पुलिस ने कासिम को हिरासत में लिया है।