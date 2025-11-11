Bhopal Model Death: मां बनने वाली थी मॉडल खुशबू, बच्चेदानी की नली फटी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा

Bhopal Model Death भोपाल में सागर की मॉडल की मौत, तबीयत बिगड़ी तो लिव-इन पार्टनर कासिम अस्पताल तो ले गया पर छोड़कर भागा, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा... (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Bhopal Model Death: सोशल मीडिया पर डायमंड गर्ल के नाम से मशहूर मॉडल खुशबू अहिरवार (27) की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मॉडल खुशबू अहिरवार गर्भवती थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी से जुड़ी मेडिकल दिक्कतों को मौत का कारण बताया है। रिपोर्ट में बच्चेदानी की नली फटने की बात सामने आई है। फिलहाल मॉडल का बॉयफ्रेंड कासिम पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।
मॉडल खुशबू अहिरवार (Bhopal Model Death) सागर के मंडी बामौरा की रहने वाली थी। 3 साल से उज्जैन के कासिम (25) के साथ लिव-इन में थी। कासिम व खुशबू रविवार रात उज्जैन से भोपाल लौट रहे थे। रास्ते में खुशबू की तबीयत बिगड़ी। कासिम भैंसाखेड़ी के पास निजी अस्पताल ले गया और बिना डॉक्टरों को बताए भाग निकला। अस्पताल में डॉक्टरों ने खुशबू को मृत घोषित कर दिया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी से जुड़ी मेडिकल दिक्कतों को मौत का कारण बताया है। खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार ने कासिम पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा-बेटी के शरीर व प्राइवेट पार्ट गंभीर चोटें मिली हैं। कासिम ने पीटकर मारा। पुलिस ने कासिम को हिरासत में लिया है।
मॉडल के परिवार वालों ने उसके दोस्त कासिम पर हत्या क आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड कासिम उसे अस्पताल में छोडकऱ भाग गया। अस्पताल इंदौर रोड स्थित भैंसाखेड़ी में है। परिजनों का आरोप है कि खुशबू के प्राइवेट पार्ट, कंधे और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। उसकी हत्या की गई है।
डॉक्टरों ने जांच के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने ही परिवार को सूचना दी। शरीर पर भी चोट के निशान
मॉडल के शरीर पर चोटों के निशान की फॉरेंसिक जांच होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। डीएसपी दिव्या झारिया के मुताबिक पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खुशबू ने बीए फर्स्ट इयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।पिछले तीन सालों से भोपाल में रहकर कई लोकल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। वह हमेशा अपनी मां से आगे बढऩे की बात करती थी और पार्ट-टाइम जॉब करके अपना खर्च चलाती थी। माडलिंग के क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाने गांव से शहर आई खुशबू अहिरवार के सपने बिखर गए। विदिशा के सागर मंडी बामौरा की 27 वर्षीय मॉडल खुशबू डायमंड गर्ल के नाम से मशहूर थी। सोशल मीडिया पर खुशबू के 12 हजार फॉलोअर्स हैं। वह लोकल ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती थी। उसने इंस्टाग्राम पर डायमंड गर्ल 30 के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, जिस पर वह लगातार रील्स बनाकर डालती थी।
खुशबू के परिवार वालों ने बताया कि कुछ महीने पहले तक खुशबू बहुत खुश रहती थी, लेकिन कासिम से दोस्ती के बाद उसका व्यवहार परिवर्तित होता चला गया और अंतत: उसे मौत मिली। कासिम उससे हमेशा झूठ बोलता रहा।
मां लक्ष्मी अहिरवार ने बताया कि तीन दिन पहले उज्जैन जाते समय कासिम ने कॉल किया और कहा मैं मुसलमान हूं… आपकी बेटी मेरे साथ है। आप फिक्र मत करो, मैं उसे साथ लेकर उज्जैन जा रहा हूं। बेटी ने भी फोन पर बात करते हुए कहा था कि फिक्र मत करो, कासिम अच्छा लडक़ा है, मैं उसके साथ हूं। आप परेशान मत होना। इसके बाद से कोई बात नहीं हुई।
मॉडल के घरवालों का आरोप है कि कासिम हुसैन (27) ने शादी करने से मना करने पर खुशबू की हत्या की। कासिम हुसैन ने परिवार वालों को पहले अपना नाम हिंदू बताया था। राहुल के नाम से दोस्ती की। 3 महीने बाद सच्चाई सामने आने के बाद पता चला कि वह मुसलमान है। दोनों कुछ समय से एक-दूसरे को जानते थे और साथ में उज्जैन घूमने गए थे। परिवार इसे जबरन धर्म परिवर्तन और हत्या का मामला बता रहा है।
खुशबू की मां ने बताया कि दीपावली पर खुशबू 20 दिन घर पर रही थी और तीन नवंबर को भोपाल लौटी थी। घर से चलते समय उसने अपनी बहन से कहा था कि वह कासिम के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है। वह बहुत अच्छा लडक़ा है। हालांकि, उसके जाने के बाद से परिवार को उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया।
