MP News: ‘3 करोड़’ से डलेगी अंडरग्राउंड पाइपलाइन, कॉलोनी में रहने वालों को राहत

नहर के किनारों पर कहीं रेलिंग नहीं है तो कहीं जर्जर संरचना हादसों को न्योता देती नजर आती है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना पैदल आवाजाही करने वाले लोगों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। बारिश के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। स्थानीयों के अनुसार, बीते वर्षों में कई छोटे-बड़े कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिनमें लोग फिसलकर नहर में गिरकर चोटिल हुए हैं। हालांकि अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन भविष्य में नहीं होगी इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जल संसाधन विभाग के द्वारा समय-समय पर अस्थायी उपाय जरूर किए किए गए हैं, लेकिन वे नाकाफी हैं।