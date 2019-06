भोपाल. केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे और उनके भाई विधायक के बेटे को पुलिस ने हत्या के प्रयाल के मामले में गिरफ्तार किया है। बेटे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून अपना काम करेगा। मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बता दें कि प्रहलाद पटेल को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केन्द्रीय मंत्री बनाया गया है।

कानून करेगा अपना काम

प्रहलाद पटेल ने कहा- मुझे इस घटना की जानकारी दोपहर के बाद मिली। मैं इस मामले में कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे छोटे भाई ने इस मामले में अपना बयान जारी किया है। घटना को राजनीतिक साजिश के सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा- मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं।

Union Minister prahlad patel on case registered against his son in an attempt to murder case in Narsinghpur, Madhya Pradesh: All I can say is that it is sad & unfortunate. Law will take its own course, I don't want to make any further comments. pic.twitter.com/FL1egIQKZJ