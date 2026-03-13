MP News- मंत्री की कॉलर पकड़कर हिसाब लेने को तैयार लोग, जीतू पटवारी के वीडियो पर खलबली

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के एक मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सीधे खड़े ही नहीं रहते। उन्होंने मंच से लोगों से बातचीत करते हुए प्रदेश के केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के बारे में कहा- सीधा खड़ा ही नहीं रहता। बाद में उनकी सभा में आई एक महिला ने भी मंत्री के संबंध में कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे जब आते हैं तब बेवकूफ बनाकर जाते हैं…मैं उनकी कॉलर पकड़ने को तैयार हूं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स हेंडल पर भी यह वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार से जनता इतनी त्रस्त है कि लोग उनके मंत्रियों की कॉलर पकड़कर हिसाब लेने को तैयार हैं। जीतू पटवारी के इस वीडियो से प्रदेश के सियासती हल्कों में खलबली मच गई है। हालांकि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है।