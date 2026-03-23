भोपाल में बोरी में बंधा बछड़े का शव मिलने से हड़कंप, विरोध में उतरा हिंदू संगठन, FIR दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस घटना के विरोध में जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है और लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।