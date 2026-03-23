23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में बोरी में बंधा बछड़े का शव मिलने से हड़कंप, विरोध में उतरा हिंदू संगठन, FIR दर्ज

Uproar in Bhopal : नवरात्रि के दिनों में शहर की फिजा बिगाड़ने के उद्देश्य से छोटे तालाब के पास सड़क किनारे एक बछड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 23, 2026

Uproar in Bhopal

बोरी में बंधा बछड़े का शव मिलने से हड़कंप (Photo Source- Patrika)

Uproar in Bhopal :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। नवरात्रि के दिनों में शहर की फिजा बिगाड़ने के उद्देश्य से छोटे तालाब के पास सड़क किनारे एक बछड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने सड़क जाम करते हुए धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया। इलाके में फैलते जा रहे तनाव फैल गया।

भोपाल में हिंदू संगठनों ने देररात को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। जिसके बाद देररात अज्ञात के खिलाफ बछड़ा काटने और बोरी में बांधकर फेंकने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बछड़े का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क रोक कर किया प्रदर्शन

नीलम पार्क से तलैया थाने के बीच छोटे तालाब किनारे रात करीब 11:30 बजे कुछ लोगों ने बोरी में बछड़े का शव देखा। जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन थाने से तुरंत कोई कार्रवाई को लेकर सतर्कता नहीं दिखाई। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस बल पहुंचा। समझाईश के बाद कार्यकर्ताओं का आक्रोश कम हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस घटना के विरोध में जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है और लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति भ्रामक या गलत जानकारी फैलाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

CCTV खंगाल रही पुलिस

मामले को लेकर एसीपी चंद्रशेखर पांडेय ने बताया कि, गोवंश काटा गया या उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस की दो टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। जल्द ही इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में अब 4 दिन भीषण गर्मी, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, आंधी-बारिश-ओलावृष्टि पर भी बड़ा अपडेट
भोपाल
MP Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Mar 2026 11:15 am

Published on:

23 Mar 2026 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में बोरी में बंधा बछड़े का शव मिलने से हड़कंप, विरोध में उतरा हिंदू संगठन, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अब 4 दिन भीषण गर्मी, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, आंधी-बारिश-ओलावृष्टि पर भी बड़ा अपडेट

MP Weather Update
भोपाल

आज 3500 करोड़ का बजट पेश करेगा भोपाल नगर निगम, गोमांस समेत इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

Bhopal Municipal Corporation Budget 2026
भोपाल

MP UPSC Toppers: सीएम मोहन यादव का 61 टॉपर्स से सीधा संवाद थोड़ी देर में, सफलता मंत्र जानेंगे

MP UPSC Toppers CM mohan Yadav Samvad in shortly
भोपाल

एमपी के 61 युवाओं ने यूपीएससी में रचा इतिहास, सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में पढ़कर क्रेक की सबसे कठिन परीक्षा

61 Youths from MP Create History in UPSC
भोपाल

एमपी में मधुमक्खियों का आतंक : शाजापुर में 24 भेड़ की मौत, बैतूल में युवक को 1 कि.मी दौड़ाया, यहां से भी आई खबरें

Bee Menace In MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.