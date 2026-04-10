Viral Girl Monalisa Age: बुरा फंसा मोनालिसा का पति, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

FIR Registered Against Farman Khan under POCSO Act in Maheshwar (फोटो- Patrika.com)
MP news: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी अब कानूनी विवाद में फंस चुकी है। केरल में की गई शादी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब पति फरमान पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) ने मोनालिसा की उम्र (Viral Girl Monalisa Age) को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरमान से शादी के समय मोनालिसा भोंसले नाबालिग थी। मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले फरमान खान से 11 मार्च 2026 को शादी की थी जिसके बाद से उसकी आयु को लेकर विवाद बना हुआ है। मोनालिसा के परिवार ने फरमान पर लव जिहाद का आरोप लगाया था।
जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान के खिलाफ खरगोन के महेश्वर थाने में पोक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम ने एमपी और केरल में उपलब्ध दस्तावेजों की बारिखी से जांच की। महेश्वर के हेल्थ सेंटर के रिकार्ड्स से जांच दल को अहम सबूत मिले। रिकार्ड्स में पाया गया कि वायरल गर्ल मोनालिसा की उम्र शादी के समय 16 साल थी। रिकॉर्ड में उसकी बर्थ डेट 30 दिसंबर 2009 लिखी गई है।
जांच दल को एक और गंभीर जानकारी हाथ लगी। जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया की केरल में शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान पेश किए गए जन्म प्रमाण में मोनालिसा की बर्थ डेट अलग लिखी गई है। जांच टीम ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए संबंधित दस्तावेजों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश केरल सरकार से की है। आयोग की सिफारिश के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान (Farman Khan) के खिलाफ महेश्वर थाने में पोक्सो सहित किडनेपिंग, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एसएआर दर्ज की गई है। आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही शादी से जुड़े अधिकारियों को भी तलब किया गया है।
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने फरमान पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होने आरोप लगाया कि फरमान ने उनकी बेटी मोनालिसा को जबरन अंतरधार्मिक विवाह के लिए मजबूर किया।
महेश्वर विधानसभा के विधायक राजकुमार मेव (भाजपा) ने दावा किया कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन्म से जुड़े दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मोनालिसा नाबालिग है। फिलहाल मामला जांच में है और आगे की कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। (MP news)
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