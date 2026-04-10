10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Viral Girl Monalisa Age: बुरा फंसा मोनालिसा का पति, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Viral Girl Monalisa Age: मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने वायरल गर्ल मोनालिसा की उम्र को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरहान से शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Apr 10, 2026

Viral Girl Monalisa Age FIR Registered Against Farman Khan under POCSO in Maheshwar MP news

FIR Registered Against Farman Khan under POCSO Act in Maheshwar (फोटो- Patrika.com)

MP news: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी अब कानूनी विवाद में फंस चुकी है। केरल में की गई शादी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब पति फरमान पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) ने मोनालिसा की उम्र (Viral Girl Monalisa Age) को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरमान से शादी के समय मोनालिसा भोंसले नाबालिग थी। मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले फरमान खान से 11 मार्च 2026 को शादी की थी जिसके बाद से उसकी आयु को लेकर विवाद बना हुआ है। मोनालिसा के परिवार ने फरमान पर लव जिहाद का आरोप लगाया था।

जांच रिपोर्ट में सामने आई कहानी

जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान के खिलाफ खरगोन के महेश्वर थाने में पोक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम ने एमपी और केरल में उपलब्ध दस्तावेजों की बारिखी से जांच की। महेश्वर के हेल्थ सेंटर के रिकार्ड्स से जांच दल को अहम सबूत मिले। रिकार्ड्स में पाया गया कि वायरल गर्ल मोनालिसा की उम्र शादी के समय 16 साल थी। रिकॉर्ड में उसकी बर्थ डेट 30 दिसंबर 2009 लिखी गई है।

शादी के समय बदली गई बर्थ डेट

जांच दल को एक और गंभीर जानकारी हाथ लगी। जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया की केरल में शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान पेश किए गए जन्म प्रमाण में मोनालिसा की बर्थ डेट अलग लिखी गई है। जांच टीम ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए संबंधित दस्तावेजों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश केरल सरकार से की है। आयोग की सिफारिश के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान (Farman Khan) के खिलाफ महेश्वर थाने में पोक्सो सहित किडनेपिंग, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एसएआर दर्ज की गई है। आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही शादी से जुड़े अधिकारियों को भी तलब किया गया है।

मोनालिसा के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने फरमान पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होने आरोप लगाया कि फरमान ने उनकी बेटी मोनालिसा को जबरन अंतरधार्मिक विवाह के लिए मजबूर किया।

विधायक ने बताया लव जिहाद

महेश्वर विधानसभा के विधायक राजकुमार मेव (भाजपा) ने दावा किया कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन्म से जुड़े दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मोनालिसा नाबालिग है। फिलहाल मामला जांच में है और आगे की कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। (MP news)

ये भी पढ़ें

MP के रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों का हमला, यात्रियों में मची भगदड़, दर्जनभर घायल
नरसिंहपुर
Bees Attack at Gadarwara Railway Station Dozen Passengers Injured MP news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 06:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Viral Girl Monalisa Age: बुरा फंसा मोनालिसा का पति, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का​ निधन, पार्टी में पसरा शोक, सीएम ने दी श्रद्धांजलि

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's nephew Ajay Mishra passes away in Gwalior
भोपाल

एमपी में अब भीषण गर्मी करेगी परेशान, 4-6 डिग्री उछलेगा पारा, अलर्ट जारी

MP Weather Alert Issued
भोपाल

MP News- 15 अप्रेल से चालू होगा अमरनाथ यात्रा का पंजीयन, 19 से शुरू होगी चारधाम यात्रा

Registration for the Amarnath Yatra to begin in Bhopal on April 15
भोपाल

इन दो IAS अफसरों ने जीता सीएम का दिल, एक को मंत्रालय बुलाया, दूसरे को सौंप दी राजधानी

MP IAS Transfer
भोपाल

100 किमी की दूरी घटाएगा नया रेलवे ट्रैक, भोपाल के पास आ जाएगा यह महानगर

Bhopal Kota Distance-
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.