10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का​ निधन, पार्टी में पसरा शोक, सीएम ने दी श्रद्धांजलि

Ajay Mishra- पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के भांजे अजय मिश्रा का आज ग्वालियर में निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 10, 2026

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's nephew Ajay Mishra passes away in Gwalior

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's nephew Ajay Mishra passes away in Gwalior

Ajay Mishra- मध्यप्रदेश में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन हो गया है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके के बीजेपी नेता अजय मिश्रा का बुधवार को निधन हुआ। वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के भांजे थे। स्वर्गीय अजय मिश्रा प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता व मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के छोटे भाई थे। उनका निधन आज ग्वालियर में हुआ। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय अजय मिश्रा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पार्टी में शोक व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में लोग स्वर्गीय अजय मिश्रा के निवास पर पहुंच चुके हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रहीं हैं।

सीएम मोहन यादव, अनेक मंत्रियों-विधायकों-सांसदों व बीजेपी नेताओं ने स्वर्गीय अजय मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रदेशभर के जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं ने अपने एक्स हेंडल पर शोक संदेश पोस्ट किए।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के भांजे अजय मिश्रा के देहांत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया

बीजेपी के वरिष्ठ नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के भांजे अजय मिश्रा के देहांत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट करते हुए स्वर्गीय मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री श्री अनूप मिश्रा जी के छोटे भाई श्री अजय मिश्रा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें।

ॐ शांति!

पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने भी स्वर्गीय अजय मिश्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया

बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने भी स्वर्गीय अजय मिश्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अनूप मिश्रा के छोटे भाई श्री अजय मिश्रा के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें।

ॐ शांति।

अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जा रहा था

पार्टी नेताओं ने बताया कि स्वर्गीय अजय मिश्रा लंबे समय से अस्वस्थ थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। तबियत ज्यादा खराब होने पर अजय मिश्रा को ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ और उनकी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जा रहा था। उपचार के दौरान ही अजय मिश्रा का अस्पताल में देहांत हो गया।

ये भी पढ़ें

मां की आंखों के सामने ही 70 फीट गह​रे बोरवेल में जा गिरा मासूम, रेस्क्यू जारी, आड़े आ रहीं चट्‌टानें
उज्जैन
Rescue operation underway in Ujjain to save three-year-old Bhagirath

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 12:41 pm

Published on:

10 Apr 2026 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का​ निधन, पार्टी में पसरा शोक, सीएम ने दी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अब भीषण गर्मी करेगी परेशान, 4-6 डिग्री उछलेगा पारा, अलर्ट जारी

MP Weather Alert Issued
भोपाल

MP News- 15 अप्रेल से चालू होगा अमरनाथ यात्रा का पंजीयन, 19 से शुरू होगी चारधाम यात्रा

Registration for the Amarnath Yatra to begin in Bhopal on April 15
भोपाल

इन दो IAS अफसरों ने जीता सीएम का दिल, एक को मंत्रालय बुलाया, दूसरे को सौंप दी राजधानी

MP IAS Transfer
भोपाल

100 किमी की दूरी घटाएगा नया रेलवे ट्रैक, भोपाल के पास आ जाएगा यह महानगर

Bhopal Kota Distance-
भोपाल

एमपी के 68 कॉलेजों शुरू होंगे एआई कोर्सेस, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से स्टूडेंट को बड़ी सुविधा

AI courses to be launched in 68 colleges across MP in collaboration with IIT Delhi
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.