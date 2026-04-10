एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का​ निधन, पार्टी में पसरा शोक, सीएम ने दी श्रद्धांजलि

Ajay Mishra- मध्यप्रदेश में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन हो गया है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके के बीजेपी नेता अजय मिश्रा का बुधवार को निधन हुआ। वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के भांजे थे। स्वर्गीय अजय मिश्रा प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता व मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के छोटे भाई थे। उनका निधन आज ग्वालियर में हुआ। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय अजय मिश्रा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पार्टी में शोक व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में लोग स्वर्गीय अजय मिश्रा के निवास पर पहुंच चुके हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रहीं हैं।