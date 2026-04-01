एमपी में 1 अप्रेल से वेतन में बढ़ोत्तरी, महंगाई सूचकांक के आधार पर जारी किया संशोधित आदेश

Salary Hike - नए वित्तीय वर्ष में एमपी में वेतन बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें महंगाई सूचकांक के आधार पर श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है। प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के अनुसार वेतन की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इससे श्रमिकों के वेतन में हर माह करीब 250 रुपए का इजाफा होगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए निराशा जताई है। उन्होंने बढ़ोत्तरी की राशि बेहद कम बताते हुए वेतन में कम से कम 2000 रुपए मासिक वृद्धि की मांग की है। ऐसा नहीं किए जाने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है।