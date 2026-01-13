पश्चिमी विक्षोभ पलटेगा मौसम, 15-16 और 17 जनवरी को होगी तेज बारिश

MP weather: मौसम का रुख कभी नरम तो कभी गरम बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत है, लेकिन रात में ठंडक बनी हुई है। अगले दो दिन तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है, लेकिन 15 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बर्फबारी, कोहरा, बारिश की संभावना है। इसके कारण यहां भी नमी के कारण हल्के बादल छा सकते हैं, वहीं 17-18 जनवरी के आसपास एक बार फिर तापमान में गिरावट से मौसम सर्द हो सकता है। इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है।