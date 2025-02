एमपी में खतरे में वैटलैंड, सामने आई 2 बड़ी वजह, एक्सपर्ट ने बताया भोपाल कैसे बनेगा वैटलैंड सिटी

Wetlands in Danger in MP: राजधानी भोपाल में एप्को का आयोजन, एक्सपर्ट बोले वैटलैंड्स को दो बड़े खतरे, अब संकल्प दिलाकर वेटलैंड बचाने की तैयारी, बताया- कैसे मिलेगा भोपाल को वैटलैंड सिटी का दर्जा….

भोपाल•Feb 03, 2025 / 03:53 pm• Sanjana Kumar

Wetlands in Danger in MP

Wetlands in Danger in MP: जैव विविधिता और वातावरण में अहम भूमिका निभाने वाले वेटलैंड को अतिक्रमण और प्रदूषण से खतरा है। अतिक्रमण से कैचमेंट का दायरा कम हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पानी की गुणवत्ता खराब हुई। इंदौर और उदयपुर की तरह राजधानी के पास वेटलैंड सिटी (Wetland City) का दर्जा पाने बड़ा तालाब, रामसर साइट्स सहित तमाम खूबियां हैं, लेकिन इसके प्रबंधन में कमी है। रविवार को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस मौकेे पर अतिक्रमण को वेटलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा (Wetlands in danger) बताया।