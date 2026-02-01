1 फ़रवरी 2026,

रविवार

भोपाल

‘बजट 2026’ को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव-शिवराज-सिंधिया और अन्य मंत्री…

Union Budget 2026: बजट को लेकर मध्यप्रदेश के कई बड़े मंत्री एंव नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानिए किसने क्या कहा....

2 min read
भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 01, 2026

Union Budget 2026

Union Budget 2026 (Photo Source - Patrika)

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार (1 फरवरी) को अपना नौवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए यह साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता तात्कालिक लोकप्रिय फैसलों से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्ट्रक्चरल मजबूती है। आने वाले वर्षों में भी स्थिरता के साथ तेज़ विकास का रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा।

यह बजट खुद को युवा शक्ति आधारित बताता है, जिसमें गरीबों पर फोकस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास और सुधारों की निरंतरता साफ दिखाई देती है। बजट 2026 को लेकर मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई बड़े मंत्री एंव नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानिए किसने क्या कहा….

बजट को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। खासकर, बजट की दिशा और लक्ष्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने का है। इसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है… यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने…"

क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

बजट 2026 को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बयान आया है। उन्होंने बजट 2026 तो विकसित भारत का बजट बताया है। हालांकि वो बजट को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोले। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट'। कृषि मंत्री इतना ही बोलकर चले गए।

क्या बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा

मुझे खुशी है इस बात की जो बजट आया है वह जनता का बजट है, जनता के लिए है. जनता को समर्पित बजट है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देते है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई देते है। इस बजट से सबका साथ और सबका विकास होगा। विपक्ष ने कहा किसानों के लिए कुछ भी नहीं है …प्रश्न पर वे बोले कि बहुत बड़ा बजट ….इतना बेहतर बजट है, इसी से विचलित होकर विपक्ष बाते कर रहा है।

क्या बोले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट 2026 को लेकर अपनी प्रतिक्रया दी है। उन्होंने कहा है कि यह एक प्रोग्रेसिव बजट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर फोकस करता है। यह हर नागरिक के लिए बजट है। खासकर, टेलीकॉम के क्षेत्रों को इस बजट में मज़बूत बढ़ावा मिला है। यह भारत को सशक्त और शक्तिशाली बनाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारे संस्थानों और जलमार्गों का आवंटन किया गया है। यह बजट को लेकर उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।

एमपी के इस जिले में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, 300 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित
उज्जैन
ujjain

संबंधित विषय:

Budget 2026

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 03:05 pm

Published on:

01 Feb 2026 02:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'बजट 2026' को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव-शिवराज-सिंधिया और अन्य मंत्री…
