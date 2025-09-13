सांप के काटने से पैरालिसिस अटैक, जब पता न चले सांप ने काटा है, तो क्या करें?

MP news: राजधानी सहित मध्य प्रदेश में जून से सितंबर तक सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें रात के समय सांप डस लेता है और पता ही नहीं चल पाता। सुबह तक पीड़ित की स्थिति पैरालाइसिस अटैक आने पर होने वाली स्थिति जैसी हो जाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि कोबरा और करैत सांप के डसने से ऐसी स्थिति पैदा होती है। पैरालाइसिस समझ कर इलाज करने से मरीजों की मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स के सूझबूझ से इलाज करने पर मरीज की जान बच जाती है।