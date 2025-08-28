Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

मां ने शादी कराने से मना किया तो बेटे ने लगा ली फांसी, मौत

MP News: भोपाल शहर से फिर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 17 साल के किशोर ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी न होने पर परिजनों से गुस्सा होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 28, 2025

MP News mother refused to marry son committed suicide
शादी की जिद नहीं पूरी न होने पर किशोर ने फांसी लगाकर दी जान

MP News: भोपाल शहर से फिर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 17 साल के किशोर ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी न होने पर परिजनों से गुस्सा होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक घटना मंगलवार रात की है। अशोका गार्डन पुलिस ने बताया कि किशोर अपनी नाबालिग प्रेमिका को घर लेकर आया था और मां से तत्काल शादी कराने की जिद की।

वहीं बेटे कि जिद को मां नहीं मानी और बोली कि शादी बालिग होने के बाद ही संभव है और नाबालिग किशोरी के परिजनों से बात करनी पड़ेगी। मां ने किशोरी को समझाकर घर लौटा दिया गया। जिससे नाराज होकर किशोर युवक कमरे में चला गया। इसी तरह से राजधानी में अगस्त माह में 4 मौतें हुई है। नाबालिग किशोर और किशोरी की जिद पूरी न होने पर जान दी है।

ये भी पढ़ें

रायसेन कलेक्टर ऑफिस में चौंकाने वाला नजारा, अफसर भी दंग रह गए, ये है मामला
रायसेन
mp news Raisen Collector

मां खाना लेकर आई लटका मिला बेटा

पुलिस ने बताया कि रात को जब मां बेटे के कमरे में खाना देने आई तो देखा कि बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। आसपास की मदद से शव को नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

ऑनलाइन शॉप में जॉब करता था

पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल उद्दीन पुत्र आसिफ उद्दीन अशोका गार्डन में रहता था। 10वीं पास होने के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। एक साल ऑनलाइन शॉप पर काम करता था।

पहले भी उठा चुका है आत्मघाती कदम

किशोर परिवार का अकेला बेटा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और बड़ी बहन है। लोगों ने बताया कि किशोर इसके पहले भी ऑल-आउट पीकर जान देने की कोशिश की थी लेकिन मां ने उसे रोक लिया था।

एक माह में चार घटनाएं

  • 25 अगस्त : कटारा हिल्स क्षेत्र में सातवीं की छात्रा ने कॉपी खोने पर मां से डांट खाने के बाद आत्महत्या कर ली।
  • 10 अगस्तः गजक वाली गली में 18 वर्षीय किशोर का शव फांसी पर लटका मिला। वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहा था।
  • 03 अगस्तः कक्षा 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
  • शाहपुरा क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती ने प्रेमी से विवाद के बाद फांसी लगाकर जान दे दी।

ये भी पढ़ें

अब रायसेन की ‘निकिता लोधी’ भी लापता, 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं
रायसेन
Nikita Lodhi Missing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 10:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मां ने शादी कराने से मना किया तो बेटे ने लगा ली फांसी, मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.