मां ने शादी कराने से मना किया तो बेटे ने लगा ली फांसी, मौत

MP News: भोपाल शहर से फिर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 17 साल के किशोर ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी न होने पर परिजनों से गुस्सा होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक घटना मंगलवार रात की है। अशोका गार्डन पुलिस ने बताया कि किशोर अपनी नाबालिग प्रेमिका को घर लेकर आया था और मां से तत्काल शादी कराने की जिद की।
वहीं बेटे कि जिद को मां नहीं मानी और बोली कि शादी बालिग होने के बाद ही संभव है और नाबालिग किशोरी के परिजनों से बात करनी पड़ेगी। मां ने किशोरी को समझाकर घर लौटा दिया गया। जिससे नाराज होकर किशोर युवक कमरे में चला गया। इसी तरह से राजधानी में अगस्त माह में 4 मौतें हुई है। नाबालिग किशोर और किशोरी की जिद पूरी न होने पर जान दी है।
पुलिस ने बताया कि रात को जब मां बेटे के कमरे में खाना देने आई तो देखा कि बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। आसपास की मदद से शव को नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल उद्दीन पुत्र आसिफ उद्दीन अशोका गार्डन में रहता था। 10वीं पास होने के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। एक साल ऑनलाइन शॉप पर काम करता था।
किशोर परिवार का अकेला बेटा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और बड़ी बहन है। लोगों ने बताया कि किशोर इसके पहले भी ऑल-आउट पीकर जान देने की कोशिश की थी लेकिन मां ने उसे रोक लिया था।