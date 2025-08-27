Patrika LogoSwitch to English

रायसेन

अब रायसेन की ‘निकिता लोधी’ भी लापता, 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं

Nikita Lodhi Missing: मध्यप्रदेश में युवतियों के रहस्यमयी तरिके से लापता होने की घयनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले कटनी की 'लापता लेडी' अर्चना तिवारी, फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने की घटना ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

Aug 27, 2025

Nikita Lodhi Missing (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Nikita Lodhi Missing: मध्यप्रदेश में युवतियों के रहस्यमयी तरिके से लापता होने की घयनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले कटनी की 'लापता लेडी' अर्चना तिवारी, फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने की घटना ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 18 वर्षीय निकिता लोधी को गायब हुए 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई जानकरी सामने नहीं आई है। निकिता घर से कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। फिलहाल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस निकिता की तलाश में जुट गई है।

कोई सुराग नहीं

जानकारी के मुताबिक, रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली निकिता लोधी(Nikita Lodhi Missing) 18 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे कॉलेज फीस जमा करने घर से निकली थी। फीस जमा करने निकिता पास ही के कंप्यूटर शॉप गई थी लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी जब निकिता की कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना को 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

सीएम मोहन यादव से लगाई गुहार

निकिता की गुमशुदगी ने परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। वे लगातार निकिता की तलाश में रायसेन और उसके आस पास के जिलों में खोजबीन कर रहे हैं। परिवार वालों ने मध्यप्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीबी फुटेज और सीजीआर की जांच शुरू कर दी है। वहीं निकिता के परिजनों ने उसकी लास्ट लोकेशन पंजाब तो कभी हैदराबाद बताई है।

इंदौर श्रद्धा तिवारी भी लापता

मध्यप्रदेश के इंदौर श्रद्धा तिवारी(Shraddha Tiwari Missing) को गायब हुए पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया है।

27 Aug 2025 03:25 pm

