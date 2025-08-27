अब रायसेन की ‘निकिता लोधी’ भी लापता, 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं

Nikita Lodhi Missing: मध्यप्रदेश में युवतियों के रहस्यमयी तरिके से लापता होने की घयनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले कटनी की 'लापता लेडी' अर्चना तिवारी, फिर इंदौर की श्रद्धा तिवारी और अब रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने की घटना ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 18 वर्षीय निकिता लोधी को गायब हुए 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई जानकरी सामने नहीं आई है। निकिता घर से कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। फिलहाल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस निकिता की तलाश में जुट गई है।