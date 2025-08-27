5 दिन से ‘श्रद्धा तिवारी’ लापता, पिता ने किया टोटका, खोजने वाले को देंगे 51 हजार

Shraddha Tiwari Missing: इंदौर में एक बार फिर से वही टोटका किया गया, जो सोनम रघुवंशी के परिवार वालों ने सोनम के लापता होने पर किया था। इस बार ये टोटका इंदौर की श्रद्धा तिवारी के लिए किया गया है ताकि वो सही सलामत अपने घर लौट आए। दरअसल, श्रद्धा तिवारी गायब हो गई। श्रद्धा तिवारी को गायब हुए पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।