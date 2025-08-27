Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

5 दिन से ‘श्रद्धा तिवारी’ लापता, पिता ने किया टोटका, खोजने वाले को देंगे 51 हजार

Shraddha Tiwari Missing: श्रद्धा तिवारी को गायब हुए पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया है।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 27, 2025

Shraddha Tiwari Missing
Shraddha Tiwari Missing 5 दिन से 'श्रद्धा तिवारी' लापता, पिता ने किया टोटका, खोजने वाले को देंगे 51 हजार (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Shraddha Tiwari Missing: इंदौर में एक बार फिर से वही टोटका किया गया, जो सोनम रघुवंशी के परिवार वालों ने सोनम के लापता होने पर किया था। इस बार ये टोटका इंदौर की श्रद्धा तिवारी के लिए किया गया है ताकि वो सही सलामत अपने घर लौट आए। दरअसल, श्रद्धा तिवारी गायब हो गई। श्रद्धा तिवारी को गायब हुए पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

श्रद्धा की घर वापसी के लिए परिवार ने किया टोटका

श्रद्धा को गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। श्रद्धा की गुमशुदगी से उसके परिजन काफी परेशान हैं। उन्होंने अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया है। परिजनों ने श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर दरवाजे पर लगाई है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर वाले लापता व्यक्ति की उल्टी तस्वीर दरवाजे पर लगाते हैं तो वह जल्द ही वापस लौट आता है। सोनम रघुवंशी के लापता होने पर उसके पिता ने भी ये टोटका किया था और कुछ दिन बाद ही सोनम लौट आई थी।

पारिवारिक कलह से थी परेशान

पुलिस जांच में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा किसी पारिवारिक कलह से नाराज होकर घर से चली गई है। परिजनों का कहना है कि, पढ़ाई और अनुशासन के कारण वह परेशान थी। घर में डांट फटकार के बाद श्रद्धा नाराज हो गई थी और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। श्रद्धा का फोन भी घर पर है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है।

Published on:

27 Aug 2025 02:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 5 दिन से ‘श्रद्धा तिवारी’ लापता, पिता ने किया टोटका, खोजने वाले को देंगे 51 हजार

