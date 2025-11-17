जब पांचवी बार ‘मुख्यमंत्री’ नहीं बन पाए ‘शिवराज’ तो क्या था रिएक्शन, खुद बताया सच…

Shivraj Singh Chouhan: वक्त था साल 2023 का विधानसभा चुनावों में भाजपा को बंपर सीटें मिली। लेकिन मध्यप्रदेश में तब शिवराज सिंह चौहान की जगह विधायक दल की बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे डॉ मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। शिवराज के मुख्यमंत्री न बनने पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चली। इन्हीं चर्चाओं के बीच दो साल बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री न बनने को लेकर बड़ी बात कही है।



दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को रवींद्र भवन में किरार समाज के दीपावली मिलन में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने साल 2023 में विधानसभा चुनाव में मिली जीत का जिक्र किया। और कहा कि बंपर बहुमत मिला था। सबको लगा था कि अब सब कुछ स्वाभाविक है, लेकिन जब तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे। मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा।