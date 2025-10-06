क्या एमपी में 5 डे वर्किंग कल्चर होगा समाप्त! कर्मचारी संगठन ने रखी बड़ी डिमांड

सबसे ज्यादा छुट्टियां सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती हैं। अक्टूबर महीने में ही सरकारी कर्मचारियों के 12 घोषित और 4 ऐच्छिक अवकाश हैं। यानी ऐसे में केवल 15 दिन कर्मचारी ऑफिस जाएंगे। पूरे साल की छुट्टियों की बात करें तो 365 दिनों में से कर्मचारियों की 196 छुट्टियां रहती हैं। दरअसल, पहले राज्य में 5 डे वर्किंग कल्चर नहीं था। कोविड के दौरान इसे शुरु किया गया था। जिसमें शनिवार और रविवार को अवकाश मिलता है। कई बार आदेश को आगे बढ़ाकर 5 डे वर्किंग कल्चर जारी रखा गया। मगर, अब गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर में 5 डे वर्किंग कल्चर खत्म पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।