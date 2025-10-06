क्या एमपी में 5 डे वर्किंग कल्चर होगा समाप्त! कर्मचारी संगठन ने रखी बड़ी डिमांड

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। जहां राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों में कम करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा चार विभागों के आईएएस अफसरों की कमेटी गठित की गई है। जो छुट्टियों को रिव्यू करेगी।
सबसे ज्यादा छुट्टियां सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती हैं। अक्टूबर महीने में ही सरकारी कर्मचारियों के 12 घोषित और 4 ऐच्छिक अवकाश हैं। यानी ऐसे में केवल 15 दिन कर्मचारी ऑफिस जाएंगे। पूरे साल की छुट्टियों की बात करें तो 365 दिनों में से कर्मचारियों की 196 छुट्टियां रहती हैं। दरअसल, पहले राज्य में 5 डे वर्किंग कल्चर नहीं था। कोविड के दौरान इसे शुरु किया गया था। जिसमें शनिवार और रविवार को अवकाश मिलता है। कई बार आदेश को आगे बढ़ाकर 5 डे वर्किंग कल्चर जारी रखा गया। मगर, अब गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर में 5 डे वर्किंग कल्चर खत्म पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि सरकार द्वारा अन्य जयंती महापुरुषों के नाम पर जो अवकाश घोषित किया जा रहे हैं। उनको भले ही कम कर दिया जाए लेकिन प्रत्येक शनिवार का अवकाश लागू रहने दिया जाए। इससे सरकार को 400 करोड़ की बचत एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। जब सरकार आनंद विभाग बनाकर कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने की कोशिश कर रही है तो फिर यह शनिवार का अवकाश निरस्त नहीं होना चाहिए।
