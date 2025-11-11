Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में विंटर यूनिफार्म के दाम दोगुने, प्रशासन के निर्देश की खुलेआम अनदेखी

MP News: राजधानी भोपाल के स्कूलों में विंटर यूनिफार्म लागू हो गई। इसके नाम पर एक हजार से ज्यादा स्कूलों में अभिभावकों से मनमानी हो रही है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 11, 2025

Winter Uniform Bhopal

Winter Uniform Bhopal विंटर यूनिफार्म के दाम दोगुने (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: राजधानी भोपाल के स्कूलों में विंटर यूनिफार्म लागू हो गई। इसके नाम पर एक हजार से ज्यादा स्कूलों में अभिभावकों से मनमानी हो रही है। इसकी कीमत 1300 से दो हजार तक तय हो गई। अभिभावकों को इसे मनमाने दामों पर खरीदना मजबूरी है। प्रशासन को अनदेखा कर दुकान विशेष और स्कूलों से इसे बेचा जा रहा है। सीबीएसई और प्ले स्कूल में यह मामले सबसे ज्यादा है।

राजधानी में 150 सीबीएसई और करीब एक हजार प्ले स्कूल संचालित हैं। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्कूलों से विंटर जैकेट और श्वेटर के निर्देश जारी हुए। गोविंदपुरा के निजी स्कूल स्टूडेंट के अभिभावक को इसके लिए ढाई हजार रुपए चुकाने पड़े। साकेत नगर के एक अभिभावक ने बताया कि एमपी नगर सहित शहर में कुछ ही दुकानों पर स्कूल की विंटर यूनिफार्म मिली जो स्कूल मान्य कर रहे हैं। इसके रेट हर जगह एक जैसे हैं। यह नजारा प्ले स्कूलों में अलग है। यहां ये अपनी ही दुकान चला रहे हैं। अभिभावकों से राशि जमा कराकर स्कूल से ही स्वेटर और जैकेट दी जा रही है।

प्रशासन के ये नियम, तोड़े तो जुर्माना

● फीस और यूनिफॉर्म की मनमानी रोकने कलेक्टर ने निर्देश जारी किए थे।
● निर्देश के तहत स्कूल और स्कूल परिसर से किताब यूनिफॉर्म नहीं बेची जा सकती है।
● अभिभावकों को दुकान विशेष पर जाने स्कूल मजबूर नहीं कर सकते
● तोड़ने पर स्कूल पर जुर्माने की कार्रवाई का नियम

परिवारों पर आर्थिक बोझ

शहर में दो लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं। इनके अभिभावकों को मनमाने दामों पर खरीदी के लिए मजबूर किया गया। इसके मामले आए हैं। अधिकांश मामलों में सामान्य से ज्यादा कीमत ली गई। परिवारों पर यह आर्थिक बोझ हैं।- विवेक गुप्ता, पैरेन्ट एसोसिएशन

कार्रवाई की जाएगी

कोई स्कूल इस तरह से मनमानी नहीं कर सकता। इस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जाएगी। निजी प्ले स्कूल जिला शिक्षा विभाग के तहत नहीं आते हैं।- नरेन्द्र अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी

ये भी पढ़ें

एमपी में हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत, 1.80 करोड़ का बकाया वेतन जारी
भोपाल
daily wage employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में विंटर यूनिफार्म के दाम दोगुने, प्रशासन के निर्देश की खुलेआम अनदेखी

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal Model Death: मां बनने वाली थी मॉडल खुशबू, बच्चेदानी की नली फटी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा

Bhopal Model Death
भोपाल

एमपी में हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत, 1.80 करोड़ का बकाया वेतन जारी

daily wage employees
भोपाल

सीएम मोहन यादव की मंत्रियों को दो टूक, मंत्रालय में अधिकारियों की लगी क्लास

MP News CM Mohan Yadav
भोपाल

एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड : ये शहर शिमला – मसूरी से भी ठंडे, 18 जिलों में Cold Wave Alert

Cold Wave Alert
भोपाल

SIR : अगर ये स्थिति रही तो बड़ी संख्या में कट जाएंगे मतदाताओं के नाम, जानें कारण

SIR
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.