भोपाल में विंटर यूनिफार्म के दाम दोगुने, प्रशासन के निर्देश की खुलेआम अनदेखी

राजधानी में 150 सीबीएसई और करीब एक हजार प्ले स्कूल संचालित हैं। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्कूलों से विंटर जैकेट और श्वेटर के निर्देश जारी हुए। गोविंदपुरा के निजी स्कूल स्टूडेंट के अभिभावक को इसके लिए ढाई हजार रुपए चुकाने पड़े। साकेत नगर के एक अभिभावक ने बताया कि एमपी नगर सहित शहर में कुछ ही दुकानों पर स्कूल की विंटर यूनिफार्म मिली जो स्कूल मान्य कर रहे हैं। इसके रेट हर जगह एक जैसे हैं। यह नजारा प्ले स्कूलों में अलग है। यहां ये अपनी ही दुकान चला रहे हैं। अभिभावकों से राशि जमा कराकर स्कूल से ही स्वेटर और जैकेट दी जा रही है।