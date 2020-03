पहली महिला फाइटर पायलट को मिला नारी शक्ति सम्मान, उड़ाया था मिग-21 लड़ाकू विमान

भोपाल/नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को मध्यप्रदेश की नारी शक्ति अवनि चतुर्वेदी ( avani chaturvedi ) को राष्ट्रपति की ओर से बड़ा सम्मान मिला है। अवनि के साथ ही दो अन्य महिला फाइटर पायलट को भी यह सम्मान मिला है।

Flight Lieutenant Avani Chaturvedi, recipient of Nari Shakti Puraskar: Whatever career you select for yourself, be determined and work hard because only that will help you to clear the obstacles that may come into your way. pic.twitter.com/XwO4N0Msre