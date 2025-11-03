Patrika LogoSwitch to English

क्रांति की ‘वर्ल्ड कप जीत’ पर एमपी सरकार ने खोला खजाना, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे

Women's World Cup Final 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली क्रांति गौड़ को प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 03, 2025

kranti-goud

Women's World Cup Final 2025: भारतीय महिला क्रिकेट ने रविवार को आखिकार 47 साल के इंतजार के बाद इतिहास रच दिया। इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। भारतीय टीम की जीत में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांति गौड़ भी हैं। जिनके लिए एमपी सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है।

क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की बेटियों और देश की बेटियों ने जिस तरह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में धूम मचाई है, उसके लिए वे सबको बधाई देते हैं। छतरपुर की बेटी ने मान बढ़ाया है। सभी खेलों में एमपी के युवा खिलाड़ियों की भूमिका इसी तरह से रहेगी, इसके वे उम्मीद करते हैं और भविष्य में भी राज्य सरकार प्रोत्साहित करती रहेगी।

छतरपुर की रहने वाली हैं क्रांति

23 वर्षीय क्रांति गौड़ छतरपुर के घुवारा की रहने वाली हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं। क्रांति के पिता मुन्ना गौड़ पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनकी माता गृहिणी हैं।

इधर, महिला भारतीय टीम की जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।

Published on:

03 Nov 2025 02:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / क्रांति की ‘वर्ल्ड कप जीत’ पर एमपी सरकार ने खोला खजाना, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

