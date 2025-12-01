Metro: ऑरेंज लाइन का काम शुरु, 5.38 किमी. में बनेंगे 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन

Metro Project: एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण में सुभाषनगर से करोंद के बीच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिलर खड़े होने की शुरुआत करोंद स्थित सीआइएई के सामने से की गई है। यहां पर आठ से अधिक पिलर खड़े हो चुके हैं। इन पर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है।