Metro: ऑरेंज लाइन का काम शुरु, 5.38 किमी. में बनेंगे 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन

Photo Source - Patrika
Metro Project: एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण में सुभाषनगर से करोंद के बीच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिलर खड़े होने की शुरुआत करोंद स्थित सीआइएई के सामने से की गई है। यहां पर आठ से अधिक पिलर खड़े हो चुके हैं। इन पर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है।
गर्डर लॉन्च होते ही डायवर्जन को खोल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकेगी। यहां सड़क के बीचों-बीच बैरिकेड्स लगाने से आए दिन जाम लगता है। यह देखते हुए मेट्रो रेल लाइन के दूसरे चरण में करोंद चौराहा से सीआइएइ (केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान) तक गर्डर लांच करने का काम किया जा रहा है।
इसके तहत बने पिलर पर गर्डर रख दी जाएगी। सुभाष नगर डिपो से करोंद तक के मेट्रो रेल लाइन का काम कुल दो चरण में होगा। कुल 8.77 किलोमीटर में से 5.38 किमी. में छह एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। जिनमें पुल बोगदा, ऐशबाग, सिंधी कालोनी, डीआइजी बंगला, कृषि मंडी और करोंद शामिल हैं।
भोपाल मेट्रो के प्रॉयोरिटी कॉरिडोर (सुभाष नगर से एम्स) के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेटी (सीएमआरएस) की अंतिम ओके टू रन’ रिपोर्ट का इंतजार है। इसको लेकर सीएमआरएस ने निरीक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही मेट्रो के संचालन पर निर्णय होगा।
