42 देशों की यात्रा के लिए ये ‘वैक्सीन’ जरूरी, सर्टिफिकेट होने पर कर पाएंगे यात्रा

एम्स में महीने औसतन 200 से 250 लोग यह टीका लगवाने आते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते इन टीकों के उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ा था, जिस वजह से स्टॉक आने में देरी हुई। ये टीके ब्राजील, फ्रांस और रूस में बनते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए भारत सरकार को मिलते हैं। इसके बाद, हिमाचल प्रदेश के कसौली में इनकी गुणवत्ता की जांच होती है और फिर पूरे देश के सेंटरों में भेजा जाता है।