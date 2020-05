5 जून से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे महाप्रभु जगन्नाथ, सदियों से दे रहे हैं बीमारी में अलग रहने का संदेश

यूं तो ऐसा हर साल होता है (Puri Jagannath Temple History) पर अबकी कोरोना के कारण यह रोचक होने के साथ ही शिक्षाप्रद (Lord Jagannath To Quarantine For 14 Days From Snana Purnima) भी (Snana Purnima) है (Puri Jagannath Rath Yatra 2020)...